En busca de fondos para llevar a siete jóvenes de Portugalete a la final de robótica en Sídney

Todo un ejemplo de trabajo y superación. Así son Carla Novoa, Nora Quintanilla, Alazne Ureta, Liam Alberdi, Mikel Garrido, Eneko Araco y Jagoba Lejarza, un equipo de jóvenes de entre 15 y 16 años entusiastas de la innovación. Forman parte de la asociación Stemtokia, en Portugalete, una iniciativa que impulsa el aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Tras cinco años de duro trabajo participando en la First Lego League (FLL), un desafío internacional que busca despertar el interés de chavales de 10 a 16 años por la ciencia y la tecnología, y alcanzando tres veces la gran final a nivel estatal, este equipo jarrillero, denominado Hydrogyrios, está a las puertas de alcanzar su sueño: ganar la final del campeonato internacional.

El campeonato lanza dos retos: diseñar, construir y programar un robot autónomo con tecnología Lego que supere catorce misiones; e investigar un problema real relacionado con un tema global y aplicar conocimientos de innovación para encontrar una solución. Este año el reto lanzado por FLL ha sido dar respuesta a un problema que tengan las personas que exploran los océanos. Tras contactar con expertos, aprendieron que uno de los grandes inconvenientes en la materia es la extracción de muestras del fondo marino, una labor clave para monitorizar la contaminación o instalar estructuras como aerogeneradores marinos. «Eso algo bastante manual y peligroso a veces», destaca Sergio Martín, que junto a Nuncy Gómez entrena a los chavales. Así, el desafío ha consistido en crear un sistema autónomo, rápido y preciso para facilitar el trabajo de los científicos.

El equipo diseñó 'SARAMS' (Sistema Automático de Recogida y Análisis de Muestras Submarinas), que recolecta y analiza muestras submarinas de forma eficiente. Su diseño se basa en un mecanismo de doble tambor rotatorio que almacena cilindros de muestra, similar al tambor de un revólver. Además, dispone de una cámara para capturar imágenes, un sistema de Inteligencia Artificial para analizar muestras en tiempo real y un brazo robótico que empuja los cilindros dentro y fuera del tambor. Este sistema podría integrarse en distintos robots de exploración submarina. De esa manera, se reduce significativamente el coste, disminuye el riesgo de personal y recursos adicionales, y elimina la dependencia de viajes en barco.

«Oportunidad única»

Después de lograr en Ferrol un premio al diseño del robot autónomo, Hydrogyrios ha sido seleccionado para competir en el Asia Pacific Open Championships, un torneo internacional que se celebrará en Sídney (Australia), donde representarán a Portugalete junto a los mejores equipos del mundo. «Una oportunidad única para compartir conocimientos, representar a nuestra comunidad y vivir una experiencia inolvidable. Este logro es el resultado de cinco años de esfuerzo, trabajo en equipo y pasión por aprender», dicen.

Pero no es nada barato, lamentan. Requieren cubrir gastos como los vuelos, alojamiento durante el torneo –se celebrará del 3 al 6 de junio–, inscripción en el campeonato, transporte local y materiales logísticos. En total, más de 20.000 euros. Un gran reto económico que algunas familias no pueden costear. Por ello, el equipo busca instituciones, entidades y empresas que actúen como patrocinadores. También están pensando en otras ideas para recaudar fondos. «Todo suma», afirma Martín. El objetivo, añade, es alcanzar al menos los «14.000 euros. Pagar lo restante sería asumible para las familias». Si no llegan, no podrán hacer frente al pago y Portugalete se queda sin final en Australia. «Por la edad, es el último año en el que pueden participar, y si no van, se llevarán un gran chasco».