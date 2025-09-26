EH Bildu critica el «medio millón de euros de sobrecoste» de la reforma del polideportivo de Santurtzi La coalición denuncia las deficiencias de las instalaciones deportivas de Mikel Trueba y de Kabiezes, como goteras, baldosas sueltas y falta de baños

Diana Martínez Santurtzi Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:12

Tras el pleno de este jueves, EH Bildu ha denunciado el «medio millón de sobrecoste» de la reforma del polideportivo Mikel Trueba –los trabajos, por valor inicial de 7 millones, culminarán el próximo año–, así como varias deficiencias en las instalaciones. Según el edil Carlos Sáez, «los vestuarios están en un estado lamentable con goteras, baldosas y sumideros sueltos, falta de baños tanto en el sótano como en el gimnasio de nueva creación, caos en la zona de taquillas por falta de espacio, problemas con la cancha...».

No solo eso. Desde la coalición abertzale han hecho hincapié en las carencias de otras instalaciones deportivas del municipio, como el polideportivo de Kabiezes, donde «no hay una entrada adaptada, también existen goteras y falta de aseos porque no está abierta la cafetería, el marcador electrónico no funciona, etc.», subraya Sáez. Por ello, el próximo jueves la formación habilitará una carpa –por la mañana, delante de Mikel Trueba y por la tarde, en el polideportivo de Kabiezes– para informar sobre las deficiencias encontradas y recoger propuestas y denuncias en los espacios deportivos.

Preguntado al respecto, desde el equipo de gobierno (PNV) han señalado que «hay desarrollada una planificación de cara a realizar intervenciones que sean necesarias en cualquier instalación municipal, como son los polideportivos, y se está trabajando en ello según las prioridades. Una de ellas es la reparación de las filtraciones en vestuarios». Además, recalcan que Mikel Trueba sigue en plena reforma, por lo que aún se trabaja en «diferentes aspectos de mejora en diversas fases para minimizar las posibles afecciones a la práctica deportiva y en miras de mejorar el servicio para los usuarios».