Bildu critica la «inestabilidad» de toda la Margen Izquierda por los Presupuestos prorrogados

Representantes de EH Bildu en los cuatro municipios de la Margen Izquierda (Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi) han criticado este miércoles de manera conjunta la ... falta de Presupuestos actualizados en dichas localidades, lo que consideran que está generando «inestabilidad» en una comarca «con grandes necesidades socioeconómicas». «Estamos funcionando con la previsión económica del año anterior. Un indicador más de la falta de previsión e incapacidad de gestión del PNV y PSE que hace que de nuevo sea la ciudadanía quien padezca las consecuencias, y otra evidencia de que esta alianza busca más un interés partidista que la estabilidad», ha declarado María Solar.

La portavoz de la formación soberanista en Barakaldo ha resaltado que estas Cuentas prorrogadas hacen que en este municipio, por ejemplo, no se estén tramitando nuevas altas en el servicio de ayuda a domicilio, algo que el PNV negó a este periódico. A nivel general también ha remarcado que no tener un Presupuesto actualizado hace que no se puedan crear nuevas partidas ni adaptar los recursos a las necesidades actuales. «Esta situación la están sufriendo muchas asociaciones, que denuncian que necesitan más dinero», ha declarado Eneritz Mancisidor, concejala de Portugalete, donde el PSE cuenta con mayoría absoluta.

En Barakaldo y Sestao, socialistas y jeltzales forman equipo de gobierno, mientras que en Santurtzi el PNV está al frente el minoría. «Esto podría ser un motivo para que empiecen a hablar con los grupos políticos y se lleguen a acuerdos», ha afirmado Joxi Martín, edil en el municipio marinero. En Sestao, funcionan con las Cuentas de 2023. «El pueblo está paralizado y cada vez va a peor», ha declarado la concejala, Oihane Henales. En todos los casos señalan que, como oposición, pasado el primer trimestre del año no han recibido aún ni el borrador de las propuestas.