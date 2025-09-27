Bildu califica de «irresponsable» y «muy grave» que Barakaldo no cuente este año con un Presupuesto La formación soberanista considera que la decisión de prorrogar las Cuentas de 2024 «es el reflejo de la incapacidad e improvisación» PNV y PSE

Laura González Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:32

El jueves en el pleno y este viernes en una comparecencia, EH Bildu en Barakaldo ha criticado de manera dura la decisión del equipo de gobierno, formado por jeltzales y socialistas, de prorrogar las Cuentas de 2024 para todo el presente ejercicio, y pasar a trabajar en el Presupuesto del próximo año. Para la formación soberanista este hecho es «muy grave», «irresponsable políticamente» y muestra «la incapacidad e improvisación de PNV y PSE».

«Esta legislatura comenzaba con el anuncio de un pacto entre ambos partidos, que prometía garantizar la estabilidad de la política municipal. Pero, aún teniendo la mayoría absoluta, para hacer y deshacer a su antojo, y teniendo los medios necesarios, nos encontramos a finales de septiembre con esta noticia», han declarado, destacando que se han gastado en estos últimos meses gran parte del remanente de 46 millones con el que se contaba al inicio de año.

«No han sido capaces de organizar el proyecto más básico que tiene un ayuntamiento. No han tenido tiempo para responder a las demandas ciudadanas», han añadido, remarcando que, a su juicio, PNV y PSE «hace años que se han centrado en cumplir sus pactos internos, reduciendo su actividad a presentar proyectos urbanísticos, a vender actividades y a hacerse fotos ante obras nuevas. Nada que ver con lo que espera la ciudadanía de sus mandatarios, que respondan a las necesidades que les afectan, vivienda, servicios públicos, salud, limpieza…».

El principal partido de la oposición en Barakaldo, ha resaltado la importancia de los Presupuestos, ya que a través de ellos «se financian los recursos sociales, que muchos de ellos se han quedado cortos este año», y ha aprovechado para pedir «una explicación» de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), a la ciudadanía.

Reclamaciones judiciales

Antes del pleno los jeltzales afirmaron que finalmente no se culminaría el trámite para este año debido al retraso producido por distintas peleas en los tribunales por parte de la plantilla municipal, por la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con algunas plazas inmersas en reclamaciones judiciales. Esto, según apuntaron, prolongó en exceso el proceso, después de que se ralentizara también por la devolución de los fondos de Udalkutxa de la Diputación. Su intención ahora, según apuntaron, es aprobar las Cuentas de 2026 antes de que finalice el año.