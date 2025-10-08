Bildu alerta de que Barakaldo, Portugalete, Sestao y Santurtzi siguen sin Presupuestos Califica de «alarmante e incomprensible» la situación y critica la «incapacidad de gestión» en la Margen Izquierda, con Cuentas prorrogadas desde 2023 y 2024

Laura González Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

«Cuatro municipios, tres mayorías y cero Presupuestos». Ese es el mensaje, claro y conciso, que han lanzado este miércoles desde EH Bildu, para denunciar la situación «alarmante, preocupante e incompresible» que a su juicio se está viviendo en la Margen Izquierda, comarca en la que este año se actuará con Cuentas prorrogadas. En el caso de Sestao, desde 2023.

Tanto en ese municipio, en el que no hay una hoja de ruta económica actualizada en la presente legislatura, como en el caso de Barakaldo, Santurtzi y Portugalete, donde se está actuando con los Presupuestos fijado el ejercicio pasado, ninguno ha logrado sacar adelante el proyecto para 2025. Un hecho «sin precedentes» para la formación soberanista, y más teniendo en cuenta que en una de estas localidades, Portugalete, gobierna el PSE con mayoría absoluta, y tanto en Barakaldo como en Sestao la coalición entre jeltzales y socialistas les permite sacar acuerdos adelante sin necesidad de contar con apoyos.

«Esto deja en evidencia la falta de rumbo, la fuerza y la debilidad de los gobiernos municipales. El PNV y el PSE han renunciado a gobernar, no tienen un proyecto compartido, y han dejado de lado la mejora de la vida de los vecinos y la profundización en la transformación de nuestros pueblos», ha remarcado Oihane Henales, edil en Sestao, quien ha encabezado la protesta en Barakaldo junto a concejales abertzales del resto de localidades.

En el acto, en el que todos han asegurado que carecer de Presupuesto tiene una incidencia negativa en la población, al implicar, entre otras cosas, «no poder poner en marcha proyectos nuevos» o que haya «falta de subvenciones a las asociaciones», ha estado también presente Iker Casanova, portavoz de EH Bildu en Bizkaia, y natural de Barakaldo. «Históricamente hemos reprochado a PNV y PSE la incapacidad de detener el declive de la Margen Izquierda, de devolver a esta zona a unos indicadores socioeconómico de mayor calidad, pero ahora tenemos que denunciar su incapacidad para atender a los mínimos de la gestión cotidiana, en las estructuras municipales. Y eso es muy grave».

Casanova, además, ha incidido en la «falta de visión, de liderazgo, y de capacidad de transformación estratégica», poniendo sobre la mesa «el cuestionamiento sobre la viabilidad y la estabilidad» de estas administraciones locales», echando mano del ejemplo del Ejecutivo central. «Si allí pasa al no tener Cuentas y se reprocha en un gobierno en minoría, qué se puede decir aquí, con los que tienen mayoría y son incapaces de ponerse de acuerdo consigo mismo para desarrollar un instrumento tan fundamental», ha apuntado, lanzando la mano de EH Bildu para el diálogo.

Falta de ambición

En Barakaldo confirmaron hace unos días estar trabajando en las Cuentas del próximo ejercicio debido a varias reclamaciones judiciales de la plantilla municipal, en el proceso de modificación de plazas, que retrasaron e hicieron inviable ya el Presupuesto de 2025. En Sestao, se ha achacado a la falta de interventor, mientras que en Santurtzi es una consecuencia del gobierno en minoría del PNV. Por su parte, en Portugalete no han querido hacer declaraciones. «Son excusas. Estamos hablando de unos de los municipios más grandes de Bizkaia, y solo están parcheando. Se necesita mucha más ambición».