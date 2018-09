Barakaldo volverá a bailar swing los próximos días 28 y 29 Sergio Llamas La segunda edición de este festival de esta modalidad artística incluirá un mercado vintage y una zona gastronómica con el comercio y la hostelería del municipio SERGIO LLAMAS Barakaldo Viernes, 21 septiembre 2018, 18:15

El fin de semana que viene «el swing volverá a ser la banda sonora de Barakaldo». Así lo ha avanzado esta mañana la alcaldesa, Amaia del Campo, durante la presentación de la segunda edición del 'Barakaldo Swing Festival' que se celebrará el viernes 28 y el sábado 29 de septiembre en la Herriko Plaza, y que contará con clases gratuitas de este baile tanto para sus amantes, como para los no iniciados. El primer día el ritmo lo marcará la Banda Municipal de Música de Barakaldo, mientras que el sábado actuará la formación neoyorkina 'Adrian Cunningham and his old School'.

El festival está organizado por el Ayuntamiento fabril y cuenta con la colaboración de la Diputación y el patrocinio de EL CORREO. Además, en él trabajan la asociación bilbaína Swin Side y la agrupación de comerciantes del municipio ACE. Éstas últimas ofrecerán gangas en sus tiendas, con hasta un 70% de descuento, y tomarán parte en la programación con un mercado swing, de estilo vintage, que acercará productos del comercio baracaldés a la Herriko Plaza. También la asociación de hostelería 'Baraka Berria Hostelería Elkartea' estará en este espacio. Allí instalarán un área dedicada a la gastronomía, con una barra de cerveza La Salve y un 'foodtruck' con pintxos morunos y perritos calientes.

La alcaldesa ha destacado esta mañana el éxito de la primera edición del festival dedicado a esta disciplina musical nacida hace un siglo en Estados Unidos. «Se trata de un elemento diferenciador que no sólo acerca a los amantes del swing. Su música contagia el buen ambiente», ha añadido.

Clases de iniciación

Las primeras clases de iniciación serán el viernes 28, de 18.30 a 19.15 horas y de 19.45 a 20.30. El sábado por la mañana el ambiente será más familiar con talleres de baile de 12.00 a 14.00 horas. De nuevo por la tarde, de 18.00 a 19.00, habrá una 'master class de musicalidad y Lindy Hop', también gratuita, con la banda 'Adrian Cunningham and his old School'. La última sesión, de 19.00 a 20.45 horas, volverá a contar con esta agrupación y será de nuevo para principiantes. «En Bizkaia estamos acostumbrados a ir a escuchar los conciertos. El swing tiene la particularidad de que también nos invita a participar. Es muy complicado escuchar su ritmo y no moverse», ha resaltado uno de los profesores, Carlos Etxebarria.

El año pasado la actuación de la Banda Municipal de Música fue una de las más seguidas del festival. Su director, Alberto García Espina, ha apuntado que el repertorio de este año será nuevo e incluirá temas de Frank Sinatra o Glen Miller, entre otros. «En vez de hacer lo mismo, intentaremos mejorarlo», ha asegurado. Su concierto será el viernes de 21.00 a 22.00 horas.