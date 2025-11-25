Barakaldo ultima un programa para poner freno desde Primaria a conductas machistas El Ayuntamiento ofrecerá formación a los escolares en los propios centros, como herramienta de «protección, información y confianza»

En un contexto preocupante en el que se disparan las conductas machistas entre los más jóvenes, fruto en algunos casos de contenidos que circulan sin control por las plataformas y redes sociales, el Ayuntamiento de Barakaldo está trabajando para abordar el problema desde las aulas. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio está ultimando «un nuevo programa de formación», pensado directamente para los chicos y chicas de los centros educativos de todo el municipio, y que será impartido a los propios alumnos en los colegios.

Todo ello con el objetivo de combatir cualquier tipo de ataque machista. «Queremos romper el silencio y el secreto de las agresiones sexuales a niños y niñas, para que ellos sepan identificar situaciones que no son correctas, y que entiendan que tienen derecho a pedir ayuda», apuntaron ayer fuentes municipales a EL CORREO. Esta iniciativa formativa también se pondrá en marcha para hacer ver a los menores que «nunca son responsables de lo que les pueda ocurrir».

«Lamentablemente, estas realidades existen, y nuestra obligación como institución es dotar a los centros escolares y a los alumnos de herramientas de protección, de información y de confianza», remarcaron desde el Ayuntamiento, en el día en el que numerosos colectivos del municipio, entre ellos también escolares, se echaron a las calles para rechazar la violencia y los ataques hacia las mujeres.

Cifras disparadas

Según los últimos datos recogidos por Emakunde, el Instituto vasco de la Mujer, en términos globales las agresiones sexuales se han incrementado un 19% en los primeros diez meses del año en el territorio, registrándose un total de 340 víctimas de un delito contra la libertad sexual, una al día. De todo Euskadi, Bizkaia es donde más se han disparado las cifras.

