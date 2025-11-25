El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de un aula de Primaria. E. C.

Barakaldo ultima un programa para poner freno desde Primaria a conductas machistas

El Ayuntamiento ofrecerá formación a los escolares en los propios centros, como herramienta de «protección, información y confianza»

Laura González

Laura González

Barakaldo

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

En un contexto preocupante en el que se disparan las conductas machistas entre los más jóvenes, fruto en algunos casos de contenidos que circulan sin control por las plataformas y redes sociales, el Ayuntamiento de Barakaldo está trabajando para abordar el problema desde las aulas. Según ha podido saber este periódico, el Consistorio está ultimando «un nuevo programa de formación», pensado directamente para los chicos y chicas de los centros educativos de todo el municipio, y que será impartido a los propios alumnos en los colegios.

Todo ello con el objetivo de combatir cualquier tipo de ataque machista. «Queremos romper el silencio y el secreto de las agresiones sexuales a niños y niñas, para que ellos sepan identificar situaciones que no son correctas, y que entiendan que tienen derecho a pedir ayuda», apuntaron ayer fuentes municipales a EL CORREO. Esta iniciativa formativa también se pondrá en marcha para hacer ver a los menores que «nunca son responsables de lo que les pueda ocurrir».

«Lamentablemente, estas realidades existen, y nuestra obligación como institución es dotar a los centros escolares y a los alumnos de herramientas de protección, de información y de confianza», remarcaron desde el Ayuntamiento, en el día en el que numerosos colectivos del municipio, entre ellos también escolares, se echaron a las calles para rechazar la violencia y los ataques hacia las mujeres.

Cifras disparadas

Según los últimos datos recogidos por Emakunde, el Instituto vasco de la Mujer, en términos globales las agresiones sexuales se han incrementado un 19% en los primeros diez meses del año en el territorio, registrándose un total de 340 víctimas de un delito contra la libertad sexual, una al día. De todo Euskadi, Bizkaia es donde más se han disparado las cifras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  5. 5

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barakaldo ultima un programa para poner freno desde Primaria a conductas machistas

Barakaldo ultima un programa para poner freno desde Primaria a conductas machistas