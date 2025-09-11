Barakaldo tendrá una sala para conciertos y varios locales de ensayo junto a la ría El Ayuntamiento creará en Urban un salón polivalente en lonjas de la plaza Pormetxeta, donde se abrirá un futuro centro de innovación destinado al emprendimiento

Los locales de la plaza Pormetxeta en Barakaldo están cerca de tener uso por primera vez desde su construcción hace década y media. En este punto, junto a las vías del tren, muy cerca de la ría y rodeando el edificio de las antiguas oficinas centrales de Altos Hornos, en el barrio de Urban, el Ayuntamiento prometió dar forma a un centro de innovación, aprovechando trece lonjas vacías. Estas ya han sido acondicionadas de manera básica por la sociedad Bilbao Ría 2000, y ahora siete de ellas se transformarán para albergar eventos culturales y dinamizar así la zona, para lo que es necesario un acondicionamiento interior específico.

En estos espacios, que suman en total más de 550 metros cuadrados y que se diseñarán para operar de manera complementaria, el Consistorio pretende crear una sala de conciertos que podrá ser utilizada también para acoger espectáculos u otro tipo de actividades, como talleres o conferencias. El espacio se ha pensado con una capacidad mínima de 270 espectadores, con camerinos, aseos públicos y una zona de hostelería. Además también se recalca que la obra deberá garantizar «la óptima acústica y la nula repercusión del ruido al entorno vecinal».

Junto a este escenario se darán forma a varias salas de ensayo, que podrán ser utilizadas por grupos, artistas y colectivos culturales, y que de la misma manera serán insonorizadas y tendrán un correcto acondicionamiento acústico. Además, se creará también otro espacio que se utilizará a modo de oficina de gestión, para poder llevar a cabo la administración y la coordinación, así como la programación de eventos y la atención al público.

Todo ello viene recogido en la licitación que acaba de ser publicada para la redacción del proyecto y la dirección de obra, que tendrá una inversión municipal de 130.000 euros. La empresa que gane el concurso contará con un plazo de seis meses para realizar todo el diseño, y luego se pondrá en marcha otro proceso para su realización sobre el terreno.

Inteligencia Artificial

Esta plaza, que conecta el centro con la zona más próxima a la ría, fue regenerada en 2010 por Bilbao Ría 2000, dentro del plan para recuperar espacios industriales, pero su interior es una zona poco frecuentada. Hace dos años se completó en ella una actuación para mejorar la seguridad y dotarle de más iluminación. Ahora se dará un paso más allá, en un espacio en el que el Ayuntamiento también ubicará un centro de innovación, el Urban Bizi Lab, en el resto de las lonjas vacías. Estará destinado al emprendimiento para las pymes, a la formación en competencias como la Inteligencia Artificial y el Big Data, y esperan que se convierta «en motor económico» para el municipio.