E. C.

Barakaldo se rinde a la cerveza en una nueva edición del Oktoberfest

Esta iniciativa organizada por la asociación ABK ofrecerá del 16 al 19 de octubre productos bávaros en numerosos establecimientos de la localidad

Laura González

Laura González

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:36

Con el objetivo de dar visibilidad a la hostelería de Barakaldo y ambiente a las calles del municipio, la agrupación ABK organiza una nueva edición del Oktoberfest, del 16 al 19 de octubre. Todos los locales que se sumen ofrecerán para la ocasión cervezas artesanas exclusivas y degustaciones de productos bávaros.

También se realizarán dos concursos, uno de disfraces, con temática alemana, en el que habrá en juego un pack de cervezas y un vale de 20 euros, para consumir en los establecimientos participantes; y otro de decoración, con premios tanto para el público que se anime a votar las propuestas como para los locales que se sumen a esta iniciativa.

Esta fiesta del lúpulo, tradicional en Munich desde hace más de dos siglos, se festeja desde hace unos años en Barakaldo de la mano de la agrupación de comercios y hostelería ABK. Esta celebración, en la que también habrá animación musical en los locales, se enmarca dentro de la campaña que tiene como finalidad dar visibilidad, tanto a vecinos como a visitantes, a la variedad hostelera con la que cuenta el municipio.

