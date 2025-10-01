El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gargantúa es una de las atracciones más entrañables para los 'txikis' en las fiestas de Bilbao. E. C.

Barakaldo recuperará 40 años después su emblemático Gargantúa

El Ayuntamiento ha aprobado una partida de 50.000 euros para construir este personaje, una iniciativa promovida por el grupo de danza Laguntasuna

Diana Martínez

Barakaldo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:50

Una de las figuras tradicionales de las fiestas populares vascas es el Gargantúa. Se trata de un gigante icónico que sostiene un tenedor y una cuchara, y que en su interior alberga un tobogán. Así, los pequeños acceden al mismo por la boca y descienden hasta salir por la parte trasera del personaje, convirtiéndolo en una de las atracciones más entrañables. Barakaldo, que contó con su propio Gargantúa hacia 1982, se ha propuesto recuperar esta emblemática figura cuatro décadas después.

Imagen del Gargantúa de Barakaldo en 1982. Archivo municipal de Bilbao

Su recuperación supone «un hito en el enriquecimiento del patrimonio festivo local, así como en la puesta en valor de nuestra historia y cultura popular», expresa Nerea Cantero, edil de Cultura. La iniciativa, promovida por el grupo de danza Laguntasuna, ha sido recogida por el Ayuntamiento, que en el último pleno aprobó una partida de 50.000 euros para la construcción de este personaje. «Queremos que sea una figura que esté en las fiestas de los barrios además de en las patronales».

En esta misma línea, el Consistorio ya ha impulsado la creación de cuatro gigantes municipales (Pauli, Jose, Maialen y Arnabal) que rinden homenaje a figuras históricas representativas de Barakaldo como las dinamiteras, las agricultoras, el obrero y el minero.

