Barakaldo recupera la OTA este lunes

El sistema de aparcamiento limitado de Barakaldo volverá a estar activo a partir de este lunes, 6 de octubre, tras la suspensión temporal durante una semana por la entrada de la nueva empresa gestora. La anterior, Dornier, con la que se puso en marcha la OTA a finales de los noventa en la localidad, no presentó ninguna propuesta para optar al nuevo contrato, siendo adjudicado a Valoriza, compañía encargada en los últimos años de la limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en el municipio, y que ha estado envuelta en polémica en los pasados ejercicios por varias sanciones por incumplimientos.

Este cambio ha conllevado un ajuste en los parquímetros y ha provocado que toda esta semana, desde el lunes y hasta mañana sábado, no haya habido servicio. El domingo, el estacionamiento no está regulado. Se ha aprovechado también para sustituir una veintena de terminales por otros más modernos.

Quienes en vez de abonar en las máquinas el importe por aparcar prefieran hacerlo desde el teléfono móvil, tendrán que descargar una nueva aplicación, 'Presto parking', la misma que se utiliza en Castro Urdiales y en Irún. La nueva gestora se ha hecho cargo de la OTA por un importe de 3,3 millones de euros. Este contrato es tan solo por un año, con otro de posible prórroga, debido a una demora en la contratación de una asistencia técnica para el análisis de mejoras y novedades, que dará luego a unos nuevos pliegos.

