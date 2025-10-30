Barakaldo rechaza comprar vivienda construida para el alquiler social

Laura González Barakaldo Jueves, 30 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Hace unos meses Barakaldo se convirtió en el primer municipio de Bizkaia en ser declarado en su totalidad zona tensionada de vivienda, una medida que permitirá al Consistorio activar ciertos mecanismos para contener el precio de los alquileres. También para tratar de facilitar el acceso de los vecinos a un inmueble y permitir en muchos casos una posibilidad de emanciparse. Una problemática que el equipo de gobierno, conformado por PNV y PSE, no se plantean abordar, al menos en estos momentos, con la compra de inmuebles ya construidos para incrementar el parque de pisos de propiedad municipal.

Esta es una petición que lanzó el principal grupo de la oposición, EH Bildu, en una moción firmada en el mes de mayo, que fue incluida en el pleno de este jueves, pero que finalmente fue retirada al recibir una enmienda a la totalidad de jeltzales y socialistas, «que no responde al sentido» de la iniciativa original planteada, han explicado molestos desde la formación soberanista. Para ellos, los 106 pisos con los que aproximadamente cuenta el Ayuntamiento, entre viviendas de alquiler rotacional y de alquiler social destinadas a personas en riesgo de exclusión, son «escasos» frente a las 6.629 solicitudes registradas en Etxebide en 2023 (de ellas un 81% están formuladas para obtener un piso con arrendamiento). Debido a ello habían planteado generar una partida económica «dirigida a la compra de vivienda ya construida» para ampliar cada año el parque municipal.

En su respuesta, el equipo de gobierno se ha referido a la hoja de ruta que marcará la zona tensionada de vivienda, que espera activar la oferta de alquiler «a precio asequible». Con la sociedad Eretza como ente de gestión, planean hacer un inventario de viviendas municipales que, pese a la demanda, están deshabitadas en estos momentos, para valorar y proponer las obras necesarias que les doten «de condiciones óptimas de habitabilidad», facilitando su incorporación a programas de alquiler protegidos.

Privados

PNV y PSE también esperan impulsar la salida al mercado de inmuebles privados y fomentar la ejecución de alojamientos dotacionales por parte del Gobierno vasco en los solares cedidos al Ayuntamiento. En la sesión de este jueves la moción que sí prosperó, presentada por Elkarrekin, fue un texto para reafirmar el compromiso con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, aprobado por todos los partidos, con la abstención del PSE.