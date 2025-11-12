Barakaldo reactiva 30 años después la carretera interfábricas junto al BEC

Laura González Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Entre la fábrica Oxinorte y las viviendas que están levantándose en la parte baja del parque Serralta, en el barrio baracaldés de Lutxana, discurre una antigua carretera y trazado ferroviario que utilizaba Altos Hornos para conectar el tren de bandas en caliente de Ansio con la acería de Sestao. Un vial, conocido como carretera interfábricas cuyas obras de adecuación, para conectar con la rotonda de la ronda del BEC, lleva tres décadas bloqueado. Los terrenos son de titularidad municipal desde 2021, tras el pago de 3,8 millones de euros, y ahora se ha programado ya la actuación que se llevará a cabo, desde Ansio, bajo la carretera que lleva al puente de Rontegi, y hasta las cercanías de la estación de tren, junto al campo de fútbol. Todo ello después de la aprobación este miércoles de un convenio entre la Diputación y el Consistorio, en un pleno extraordinario, con los votos de PNV, PSE y PP, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin, y críticas al modo de financiación.

Este trazado dejó de utilizarse para fines productivos a finales de los años 90. Poco después la Diputación calificó su acondicionamiento como «prioritario», lo incluyó en su plan de carreteras foral y se llegó a hablar de darle forma como una autopista con cuatro carriles, algo que los vecinos rechazaron. Años después se optó por crear una calle «urbana», que no rompiera con el entorno, y es lo que se llevará a cabo. Para ello se invertirán 8,5 millones de euros. El Ayuntamiento, que ejecutará las obras, aportará 3, que saldrán del préstamo de 21,6 millones para los proyectos calificados como «estratégicos». El resto, lo pondrá el ejecutivo foral, que ha realizado el proyecto técnico. Se estima que los trabajos se inicien en el segundo semestre de 2026, con 15 meses de plazo.

240 plazas de aparcamiento

También se actuará en el túnel del rocódromo, aunque por él no discurrirá el tráfico, y se creará la nueva carretera con unas 240 plazas de aparcamiento. Una vía que ofrecerá una alternativa de acceso a la zona de Serralta y al BEC, contribuyendo a mejorar la conexión de Lutxana con los barrios cercanos. También conllevará la construcción de una rotonda en el cruce con Andikollano.

Además, el Consistorio ha señalado que se cerrará el paso peatonal subterráneo bajo a Alameda Serralta y se construirá un ascensor y escaleras. Asimismo, se creará casi 1 kilómetro un bidegorri que conectará con las vías ciclistas ya existentes, se plantarán nuevos árboles y se renovará el alumbrado. «Esta actuación simboliza la transformación de un espacio industrial histórico en una infraestructura pensada para mejorar la conexión y la calidad de vida de nuestros vecinos», ha declarado el concejal jeltzale de Obras para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria.