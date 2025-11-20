Barakaldo proyecta la construcción de 3.227 viviendas en los próximos años La alcaldesa, Amaia del Campo, ha confirmado que se levantarán unos 700 pisos de protección dentro del plan de acción como zona tensionada

La localidad de Barakaldo tiene proyectadas 3.227 viviendas para desarrollar en los próximos años, en un proceso de regeneración que se llevará a cabo en barrios como Burtzeña y Lutxana. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Amaia del Campo en su participación en el congreso House Action, organizado por el departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco.

En esta cita celebrada en San Sebastián se expusieron medidas y prácticas a nivel local, regional, nacional y también continental, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. En este contexto, la regidora jeltzale destacó como «una de las mejores estrategias» para contener el precio, «la creación de nuevas viviendas». Lo hizo poniendo sobre la mesa la experiencia de Barakaldo como zona tensionada, afirmando que en el plan que ha elaborado el Consistorio figura la construcción de 700 pisos de protección oficial, «182 en alquiler».

El municipio, en el que existen unos 7.900 demandantes de vivienda pública registrados en Etxebide, se convirtió el pasado mes de abril de manera oficial en el primero de toda Bizkaia en declararse zona tensionada en su totalidad, con el objetivo de poner en marcha medidas para topar los precios de los alquileres. Del Campo resaltó ayer la importancia de favorecer la salida de vivienda ya construida al mercado, siendo para ello «imprescindible favorecer de forma fiscal» la adhesión al programa de alquiler protegido del Gobierno vasco, Bizigune, de los pisos que se encuentran en estos momentos vacíos, que según indicó son unos 1.800, lo que supone un 3,8% del total. Una cifra tres veces inferior a la de viviendas registradas en este momento en dicha iniciativa: 550. «Sería importante también reducir los requisitos para sumarse a este servicio, haciendo más sencilla la participación de viviendas que ahora mismo no cumplen pero cuyos propietarios estarían dispuestos a participar en el programa».

La alcaldesa también aprovechó para destacar las ayudas que se otorgan a las viviendas para su mejora energética y de accesibilidad, que permiten asimismo adaptar los inmuebles para que puedan salir al mercado, ya sea de alquiler o compra, o ponerlas a disposición de los programas que tiene en marcha el Gobierno vasco. «Desde 2019 Barakaldo ha otorgado más de 2,1 millones de euros a comunidades y vecinos para su rehabilitación».

Lonjas vacías

Además de ampliar el mercado de vivienda construida disponible, Amaia del Campo también resaltó en su intervención la «gran oportunidad» que existe en ciudades y municipios como Barakaldo de poder convertir lonjas vacías en viviendas. «Esta es una medida que puede favorecer a personas mayores que necesitan viviendas más accesibles, o incluso a jóvenes», apuntó. A principios de este año, el Consistorio, desde el área de Vivienda, gestionada por el PSE, afirmó a este periódico su apuesta por redactar una nueva ordenanza en este ámbito, que se espera que pueda estar en marcha a partir de 2026.

Se trata de una normativa para impulsar acciones que permitan, en zonas de escaso valor comercial, la conversión de locales en nuevos hogares, aumentando así el número de inmuebles del municipio. Hasta hace unos meses, y desde 2016, este cambio se aprobó en unas 200 ocasiones, rigiéndose por «por criterios urbanísticos genéricos», cumpliendo varios requisitos, entre ellos tener una superficie entre 45 y 135 metros cuadrados. «Ahora lo que se pretende es ordenar y facilitar el proceso para quien quiera transformar un local comercial en vivienda», señaló el concejal, Juan Antonio Pizarro.

