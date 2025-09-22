Barakaldo presenta un plan económico para obtener el préstamo de 21,6 millones El documento se votará este jueves en el pleno y prevé destinar del 3 al 10% de los ingresos para disminuir la deuda contraída

Laura González Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:12

Barakaldo sigue con los trámites para poder contar con el préstamo de 21,6 millones aprobado por el Ayuntamiento, que se destinará a la realización de varios proyectos contemplados en el plan de mandato de PNV y PSE para esta legislatura. Entre ellos destaca la nueva comisaría de la Policía, la casa de la mujer, el centro de innovación en Pormetxeta y la reforma del parque Urkullu.

Para poder disponer de esa financiación, el Consistorio ha realizado un plan económico, un paso previo que será llevado este jueves al pleno para su aprobación. Si obtiene el visto bueno, luego deberá lograr el de Diputación. «Tenemos unas cuentas saneadas y eso nos permite poder recurrir a esta herramienta financiera, completamente legal, para hacer realidad proyectos necesarios para la ciudad, cuya inversión es tan grande que no puede salir directamente del presupuesto, ya que se destina a cubrir los servicios esenciales para los baracaldeses como la limpieza, el transporte público, los servicios sociales, bibliotecas, deporte...», ha explicado la concejala jeltzale de Hacienda, Iratxe Foces.

Este plan recoge como medidas correctoras destinar del 3 al 10% de los ingresos para disminuir la deuda contraída, si se cierra el ejercicio con capacidad de financiación o los ingresos son más elevados de lo previsto. Además, las Cuentas de 2026 deberán presentar «estabilidad presupuestaria». También se propone contratar un estudio de eficacia de la estructura organizativa durante el año 2026, en el que se incluyan medidas para su mejora. «Barakaldo debe seguir avanzando. Beti Barakaldo, nuestro plan de mandato, recoge los compromisos que adquirimos con nuestros vecinos para acometer esta legislatura. El préstamo nos ayudará a cumplir con nuestra palabra y desarrollar esos proyectos que consideramos estratégicos para la calidad de vida de los baracaldeses», ha añadido Foces.