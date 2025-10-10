Barakaldo plantea cobrar 15 euros a los aspirantes que se presenten a sus oposiciones PNV y PSE quieren incluir esta tarifa en 2026 para optimizar recursos y proponen además incrementar un 2,2% las tasas y precios públicos

El Ayuntamiento de Barakaldo trabaja ya en el Presupuesto del próximo año, después de prorrogar todo este ejercicio las Cuentas de 2024, y está inmerso en la actualización de las tasas y precios públicos para el nuevo curso. Este viernes, el equipo de gobierno conformado por PNV y PSE ha presentado al resto de fuerzas políticas su propuesta, que contempla un incremento del 2,2%, «en línea con el IPC interanual de junio de 2025», según ha explicado la concejala jeltzale de Hacienda, Iratxe Foces. Una medida que tiene como objetivo «mantener la calidad de los servicios públicos y garantizar su sostenibilidad económica, en un contexto de incremento generalizado en el coste debido principalmente a mejoras laborales alcanzadas en los últimos convenios de diferentes sectores».

Un borrador en el que además de esta subida general destaca la inclusión de un nueva tarifa, un pago de 15 euros que deberán abonar quienes deseen participar en los procesos selectivos de personal que sean convocados por el propio Consistorio. Una medida que ya existe en otros ayuntamientos y administraciones, con la que en Barakaldo quieren contribuir «a sufragar los costes organizativos», pero sobre todo esperan que sirva para fomentar «una participación más comprometida».

«Esta tasa no persigue un fin recaudatorio, sino que busca hacer más eficientes los procesos selectivos y garantizar que quienes se inscriben lo hagan de manera responsable», ha declarado Foces. Esto permitirá, tal y como han argumentado a este periódico, optimizar los recursos empleados a la hora de la realización de una prueba, para poder disponer, por ejemplo, del espacio y del personal adecuado en función del número de aspirantes que vayan a tomar parte. Una nueva tasa en la que se contemplan bonificaciones para personas en situaciones especiales, como las familias monoparentales.

Precisamente estas familias se equipararán a las que cuentan con varios menores a su cargo, las numerosas, en las deducción de otros servicios municipales, como el Conservatorio. También se espera unificar el tipo de gravamen, eliminando el reducido para particulares, y fijando un único tipo general del 5%. Contemplan además varias bonificaciones, del 50% para obras que generen empleo, salvo locales de juego y apuestas, y de hasta el 90% en el caso de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Merchandising institucional

Además de todo ello también se espera crear otra nueva ordenanza que permitirá la venta de productos promocionales o de imagen institucional que el Ayuntamiento considere oportunos, estableciendo precios desde los 10 euros de un paraguas o los 3 euros de una bolsa de tela. Todas estas propuestas han sido presentadas esta mañana a los grupos políticos municipales, abriéndose un periodo de enmiendas que terminará el próximo 21 de octubre. Posteriormente el texto completo será debatido en el pleno para someterlo a votación.