Barakaldo ofrecerá una ludoteca infantil gratuita en Lutxana El espacio, dentro del kulturgune del barrio, abrirá de noviembre a marzo para familias con niños de entre 2 y 6 años

Laura González Barakaldo Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Debido al desarrollo urbanístico en Lutxana, que ha conllevado en los últimos años un aumento significativo de familias jóvenes y de niños en el barrio, el Ayuntamiento va a poner en marcha en noviembre un proyecto dirigido a los más pequeños, que se llevará a cabo en la sala polivalente del kulturgune.

Allí, junto a la biblioteca, se habilitará de manera gratuita un espacio todos los lunes y miércoles, a modo de ludoteca, hasta el mes de marzo, dirigido a familias con niños de entre 2 y 6 años. Según ha podido saber este periódico, se abrirá de 17.30 a 19.30 horas. «Haremos juego libre, pero también dinámicas dirigidas, un día juegos, otro manualidades...», explican fuentes municipales.

Contará con materiales de psicomotricidad, con cuentos, juegos de mesa y también música infantil, organizando el espacio por txokos, para dar cabida a varias actividades. «Es un proyecto piloto que vamos a desarrollar para ver la respuesta de las familias, atendiendo a una de las demandas que nos han planteado en el barrio», han apuntado desde el Ayuntamiento, en relación a la petición de espacios para los más pequeños. Ésta será, junto a la del centro cívico Clara Campoamor, en San Vicente, la segunda ludoteca municipal en Barakaldo.

Temas

Barakaldo