Barakaldo ofrece seis nuevas rutas para disfrutar de la naturaleza Entre noviembre y diciembre se celebrarán de manera gratuita recorridos para cubrir en trail-running, mountain bike o senderismo por la parte más rural del municipio

Con el objetivo de promover el conocimiento y el disfrute de la cara más natural de Barakaldo, que abarca un 63% de su superficie, el Ayuntamiento ha programado seis nuevas salidas guiadas gratuitas, de senderismo, trail-running y mountain bike, que forman parte de su programa 'Barakaldo Natura Basatia'.

Arrancarán este domingo, 2 de noviembre, con una recorrido BTT de tres horas por El Regato. El sábado 15, también en bici, han diseñado un circuito de enduro. El mes se cerrará el domingo 30 con una excursión familiar de senderismo.

Las actividades continuarán en diciembre, el día 3, con un taller formativo de recuperación y mantenimiento de caminos. El domingo 14 habrá una ruta de senderismo, que incluye una visita al Centro Cihma, concluyendo el programa con una subida al Argalario tanto en bicicleta de montaña como andando, con la que despedirán el año. Debido a las plazas limitadas de cada una de estas citas, que se encargará de organizar la empresa local Aire Norte, todos los interesados deberán de inscribirse previamente a través de la plataforma www.rockthesport.com.

