Barakaldo ofrece 140 plazas para las colonias de Navidad

Laura González Jueves, 2 de octubre 2025, 17:51

Para tratar de contribuir a la conciliación familiar, en las jornadas de las vacaciones escolares de diciembre y enero, el Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a poner en marcha las colonias de Navidad, una actividad dirigida a niños y niñas de entre 3 y 11 años, que volverá a contar con 140 plazas. El periodo de inscripción arrancará el próximo miércoles 8 de octubre, y finalizará el día 15. Se puede realizar de forma on-line en la sede electrónica de la web municipal, por teléfono a través del 010 o en las casas de cultura y centros cívicos de la localidad. El sorteo se realizará el 17 de octubre. Al igual que en ediciones anteriores, un 5% de esas plazas están reservadas para niños con diversidad funcional.

Se llevará a cabo en euskera los días no lectivos que no sean festivos, es decir el 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero, para niños y niñas de entre 3 y 11 años. El horario de las jornadas será de 9.00 a 15.00 horas, habilitando un horario de entrada y salida media hora antes y después, para mejorar la compatibilidad con los horarios laborales de las familias. La gran mayoría de las plazas, 105, se ofertarán en la zona centro, y el resto, 35, en Cruces.

Los precios de las colonias urbanas van en función de los ingresos familiares, y oscilan entre los 9,60 y los 78,64 euros, si se elige la opción sin comedor, llegando a los 95,84 euros si los niños hacen uso del servicio de jantoki. Respecto al pasado año se han incrementado de 0,56 a 4,88 euros. También existen descuentos para familias numerosas.

