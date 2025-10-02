El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aspecto que lucía la Herriko Plaza de Barakaldo en la pasada Navidad. E. C.

Barakaldo ofrece 140 plazas para las colonias de Navidad

El plazo de inscripción para las ocho jornadas no lectivas de diciembre y enero arranca el próximo miércoles

Laura González

Laura González

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Para tratar de contribuir a la conciliación familiar, en las jornadas de las vacaciones escolares de diciembre y enero, el Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a poner en marcha las colonias de Navidad, una actividad dirigida a niños y niñas de entre 3 y 11 años, que volverá a contar con 140 plazas. El periodo de inscripción arrancará el próximo miércoles 8 de octubre, y finalizará el día 15. Se puede realizar de forma on-line en la sede electrónica de la web municipal, por teléfono a través del 010 o en las casas de cultura y centros cívicos de la localidad. El sorteo se realizará el 17 de octubre. Al igual que en ediciones anteriores, un 5% de esas plazas están reservadas para niños con diversidad funcional.

Se llevará a cabo en euskera los días no lectivos que no sean festivos, es decir el 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero, para niños y niñas de entre 3 y 11 años. El horario de las jornadas será de 9.00 a 15.00 horas, habilitando un horario de entrada y salida media hora antes y después, para mejorar la compatibilidad con los horarios laborales de las familias. La gran mayoría de las plazas, 105, se ofertarán en la zona centro, y el resto, 35, en Cruces.

Los precios de las colonias urbanas van en función de los ingresos familiares, y oscilan entre los 9,60 y los 78,64 euros, si se elige la opción sin comedor, llegando a los 95,84 euros si los niños hacen uso del servicio de jantoki. Respecto al pasado año se han incrementado de 0,56 a 4,88 euros. También existen descuentos para familias numerosas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  2. 2

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  3. 3 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  4. 4

    Sancet será baja ante el Mallorca por un problema muscular
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  9. 9

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  10. 10 Muere Jane Goodall, la niña que quiso ser Tarzán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barakaldo ofrece 140 plazas para las colonias de Navidad

Barakaldo ofrece 140 plazas para las colonias de Navidad