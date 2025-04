Barakaldo invierte medio millón de euros en mejorar la accesibilidad a Burtzeña

Diana Martínez Barakaldo Martes, 29 de abril 2025, 16:48 Comenta Compartir

Esta semana arrancarán los trabajos para solucionar los problemas de accesibilidad detectados en Avenida Zumalakarregi, ubicada en el barrio baracaldés de Burtzeña. Una zona donde el pavimento está desgastado y existen escalones que dificultan el acceso a los portales y estrechan la calle, por lo que el Ayuntamiento fabril invertirá 470.000 euros para mejorar la accesibilidad. La actuación se llevará a cabo en dos zonas: desde la iglesia hacia la carretera que va a Bilbao y en el entorno de la estación de tren de Lutxana.

En los trabajos, que tendrán un plazo aproximado de ejecución de seis meses, «se garantizará en todo momento el paso peatonal de forma segura», subraya el concejal de Obras y Servicios para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uria. De esa manera, Avenida Zumalakarregi se olvidará para siempre de las diferentes alturas que tiene la acera en la actualidad.

En el primer tramo, que comprende los números 37 y 39 de la vía, contemplan la renovación del pavimento, que es «muy antiguo y desgastado», añade el edil, quien agrega que mediante esta obra «mejoraremos los accesos a las viviendas, que era algo que nos pedían los vecinos de la zona, renovaremos el tendido eléctrico y crearemos alguna plaza más de aparcamiento haciendo un mejor aprovechamiento del espacio».

Por otra parte, en el punto más cercano a Lutxana se asfaltará un paso de peatones elevado que dificulta tanto el paso de vehículos como el de peatones. «En este caso se retirarán los sumideros y se creará un nuevo paso que sea seguro tanto para conductores como peatones», indica Uria. Cabe destacar que se aprovechará la actuación para habilita el bidegorri ubicado en el tramo que comprende desde la calle 8 de Septiembre hasta la Plaza de Burtzeña con el fin de garantizar un paso peatonal seguro, ya que este es uno de los caminos más frecuentados para acceder al colegio del entorno.

Ascensor y rampas

Estas no son las únicas actuaciones contempladas para dar accesibilidad a Burtzeña. Esta misma semana se ha puesto en marcha el ascensor que se estaba construyendo en la calle Munoa, junto al colegio Las Dominicas. Una obra que arrancó el pasado ejercicio en respuesta a las demandas vecinales y que contó con un presupuesto de 360.000 euros, financiado con los fondos europeos Next Generation. «Antes en este espacio había escaleras que no hacían sencilla la comunicación entre estas dos zonas, sobre todo para las personas con movilidad reducida», apunta Uria.

Por otro lado, el Consistorio de Barakaldo también ha impulsado la instalación de rampas peatonales con las que salvar las escaleras que conectan la calle Munoa con Llano. Esta iniciativa, que también forma parte de la subvención recibida por el municipio fabril en los fondos europeos, permitirá mejorar la accesibilidad de ambos barrios, permitiendo un acceso más cómodo también a la Finca Munoa. En este caso, la inversión asciende a cerca de 650.000 euros.

