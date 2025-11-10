Barakaldo invertirá 1,4 millones para renovar el teatro y cambiar todas las butacas Los trabajos, que conllevarán también la instalación de aire acondicionado, arrancarán en mayo del próximo año

Laura González Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

El teatro de Barakaldo llevará a cabo el próximo año la reforma «más ambiciosa» desde su apertura en 1990. Así lo ha destacado este lunes el Ayuntamiento, al dar a conocer que esta instalación se someterá a una profunda actuación que arrancará en mayo de 2026, prolongándose hasta el otoño, con una inversión de 1,4 millones de euros. Los trabajos, que se centrarán principalmente en la sala principal, tienen el objetivo de «mejorar el confort y la experiencia del público». Para ello, se instalará un sistema de climatización, «para garantizar una temperatura estable y confortable, independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores», ha explicado Rakel Olalla, presidenta del teatro, recordando que este lugar es uno de los 63 refugios climáticos de Barakaldo.

Esta actuación obligará a realizar labores de pintura de techos y paredes, y también a renovar por completo el patio de butacas de la sala principal, en el que se colocarán asientos «más ergonómicos». Además, se realizará una intervención en el suelo, que será nivelado y cementado para la correcta colocación de las nuevas filas, que contarán con mayor separación, aumentando así la zona de paso para los asistentes. Esto provocará que se reduzca un poco el aforo, que en la actualidad es de 673 personas, contando las butacas del patio y del anfiteatro. También se renovará el telón del escenario y otros elementos textiles.

Sin paros en la programación

Según ha destacado Olalla, la programación teatral «se adaptará al transcurso de las obras», pudiendo celebrarse algunas de ellas en la sala 2, en el nivel inferior, por lo que se descarta la suspensión temporal por dichos trabajos. «Con esta reforma continuará consolidándose como un espacio cultural de referencia en Bizkaia, adaptádose a las necesidades actuales», ha remarcado.

Temas

Barakaldo