Barakaldo invertirá 140.000 euros en la renovación de dos baños públicos

Laura González Barakaldo Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:12

Tras actuar en varios puntos de Barakaldo, como El Regato, Gorostiza, Urban, la Herriko Plaza y San Vicente, actualmente en obras, el Ayuntamiento continúa con su plan para renovar los aseos públicos, sumando otras dos actuaciones a la lista. En este caso, se instalarán baños autolimpiables y accesibles en el parque Munoa y en el entorno de Clara Campoamor, donde se retirarán los existentes.

Para ello el Consistorio invertirá 140.000 euros, fijando un plazo de ejecución de seis meses. «Cada nueva instalación supone un paso adelante en la mejora de nuestra ciudad y en la calidad de vida de nuestros vecinos», destacó Asier Umaran (PNV), concejal de Servicios Municipales, quien destacó que gracias a la tecnología de autolimpieza con la que cuentan estos aseos, se mejora en higiene y «se reducen los costes de mantenimiento en el tiempo».

Temas

Barakaldo