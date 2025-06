Barakaldo invertirá casi 100 millones de euros para tener limpias sus calles

Laura González Martes, 10 de junio 2025, 18:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Barakaldo lo tiene ya todo listo para poner en marcha el expediente de contratación de su servicio más caro, el de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos. Este miércoles un pleno extraordinario aprobará los pliegos, que contemplan mejoras, como nueva maquinaria, y una duración de siete años, mucho más larga que en los últimos ejercicios, para «dar estabilidad tanto a la plantilla como a la empresa», según destacó el Consistorio hace unos meses. Todo ello, sin posibilidad de prórroga y con fórmula de revisión de precios, tendrá un presupuesto de 13,8 millones al año (con IVA), o lo que es lo mismo, un total de 96,6.

En este contrato se incluyen, al igual que ya sucedió en el anterior, las mejoras salariales del convenio firmado por los trabajadores en 2023. El acuerdo actual con el Ayuntamiento, vigente hasta el próximo 1 de noviembre, se firmó por 12 millones de euros, solo un año, con una posible prórroga de seis meses, por lo que en un curso se encarecerá el servicio en casi dos millones. La empresa adjudicataria fue Valoriza, multada anteriormente por incumplimientos, la que ha optado recientemente a llevar también el servicio del estacionamiento regulado en la vía pública en el municipio, la OTA.

La puesta en marcha de ese contrato para la limpieza y la recogida de basuras se activó el verano pasado, para dar tiempo a la aprobación de estos nuevos pliegos que hoy se votarán en el pleno. Se optó entonces por un procedimiento negociado sin publicidad, y por urgencia, como ya había sucedido con anterioridad, ofertando el servicio a seis empresas, las que ya participaron en las dos licitaciones anteriores, y negociando directamente con ellas, con el criterio de adjudicarlo «al precio más bajo».

Este servicio ha estado envuelto en polémica en los últimos ejercicios, por varias sentencias e incumplimientos

Una fórmula no compartida por un informe de la intervención municipal, al entender que no existía urgencia, y que recibió la abstención en las votaciones del socio de gobierno de los jeltzales, el PSE. Los socialistas destacaron que en los últimos años no se había realizado «una adjudicación de manera normalizada en este servicio», el que ha estado envuelto en la polémica por varias sentencias.

Contratación en verano

Precisamente la empresa Valoriza acaba de elegir a diez personas (ocho hombres y dos mujeres) para llevar a cabo una contratación temporal durante los meses de verano, para poder atender un mayor número de sustituciones por vacaciones. La selección se ha realizado tras un encuentro directo con la empresa, celebrado en abril en el centro de empleo de Inguralde, la agencia de desarrollo del Ayuntamiento, a la que asistieron casi un centenar de personas. Los trabajadores ejercerán labores de peón de barrido o viario de junio a septiembre, comenzando esta misma semana, a jornada completa. La intención de la empresa es la de generar una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de sustitución de la plantilla a lo largo del año.

Temas

Barakaldo