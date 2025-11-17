Barakaldo impulsa su futuro centro de innovación tecnológica en Urban Sale a licitación el concurso para implantar un laboratorio urbano en cinco locales que no han tenido uso en la plaza Pormetxeta

Este espacio estará en la zona interior de la plaza, en el piso inferior, cerca de las vías del tren y de las antiguas oficinas centrales de Altos Hornos.

Laura González Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

Década y media después, el conjunto de quince locales de la plaza Pormetxeta, en el barrio baracaldés de Urban, se preparan para albergar por primera vez actividad. Tras sacar a licitación en septiembre los trabajos para crear en varios de estos espacios una sala de conciertos que podrá ser utilizada para acoger espectáculos u otro tipo de actividades, el Ayuntamiento de Barakaldo ha lanzado también a concurso en ese mismo entorno, junto a las antiguas oficinas centrales de Altos Hornos, la implantación de un centro de innovación.

Se trata de un laboratorio urbano, bautizado ya como Urban Bizi Lab, que a diferencia de la sala cultural, que estará ubicada junto a la avenida principal del barrio, ocupará cinco locales de la zona interior de la plaza, a escasos metros de las vías del tren. Uno de ellos, se utilizará como almacén, y el resto, unos 450 metros cuadrados, albergarán un punto de emprendimiento para pymes y de formación en Inteligencia Artificial y en Big Data. La sociedad Bilbao Ría 2000 ya acondicionó de manera básica todas estas lonjas, y ahora le corresponde al Consistorio adecuarlos de manera específica para el uso que se les pretende dar. Para ello, la administración local invertirá 600.000 euros, fijando un plazo de ocho meses para realizar los trabajos .

Este centro contará, entre otras cosas, con un aula STEAM, para fomentar la práctica de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes. También con espacios de reunión y de trabajo, con una zona de descanso y una recepción, frente a la que se situará el acceso principal. En los pliegos se destaca la importancia de que los espacios sean «multifuncionales», para que puedan ser «adaptados a posibles eventos o actividades».

En este espacio, que no dispondrá de ventilación natural y en el que se instalará un sistema de cámaras de seguridad, también se esperan testar proyectos empresariales y realizar experimentos a medida y pruebas de comercio simulado. En torno al Urban Bizi Lab, existe ya un grupo motor conformado por varias empresas de diversos ámbitos. Algunas de ellas, a finales de 2023, se juntaron para recrear con el tradicional juego de la rana el escenario desaparecido en la Herriko Plaza, con fines solidarios.

Proyecto estratégico

Este polo de innovación es uno de los proyectos calificados como estratégicos por el equipo de gobierno, conformado por PNV-PSE, figurando en su plan de mandato. Se espera llevar a cabo para su impulso una inversión total de 2,8 millones, que saldrán del préstamo de 21,6 solicitado por el Consistorio. Una iniciativa «ilusionante» para el Ayuntamiento, «que combina empresa innovadora, empleo y cultura», con la que se espera regenerar el entorno de la plaza Pormetxeta, en la que ya se ha actuado para mejorar la iluminación y la sensación de seguridad. Justo al lado se está construyendo la torre Inbisa, un gran edificio de 106 pisos, a pocos metros del parque de Zamalanda.