Barakaldo homenajea a las familias de los trabajadores con discapacidad de Usoa El tradicional calendario estará dedicado a ellas en 2026, «por su compromiso», al igual que la gala de Navidad que se celebrará este jueves día 4 en el teatro

Laura González Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

«Aquí me han ayudado a sacar adelante a mi hijo», así de agradecida y orgullosa se muestra Edel López, la madre de Alberto Amboaje, uno de los trabajadores del taller de personas con discapacidad de Usoa, sociedad pública de Barakaldo creada en 1983 que ejerce como medio propio del Ayuntamiento desde hace tres años.

Tanto a esta madre como al resto de diversas familias que se han creado en el seno de esta entidad, entre las que destacan parejas entre usuarios, como es el caso de Naiara Galván y José Corroto, o personas sin redes de apoyo a las que han arropado, como el senegalés Amath Ndiaye, al que ayudaron a regularizar su permiso de residencia y le brindaron un trabajo, dedica este año Usoa su tradicional calendario. Doce fotografías, una por cada mes, en las que se refleja la cercanía, el acompañamiento y la implicación de familias y usuarios.

«Se recogen historias de vida, una forma distinta de entender la familia y un reflejo de esos vínculos que acompañan y sostienen. También representa una invitación a recordar que ninguna persona camina sola y detrás de cada camino siempre hay una familia en cualquiera de sus formas acompañando y apoyando», ha destacado Argiñe Martínez, directora del centro. En la misma línea se ha mostrado Xabier Treviño, vicepresidente de la entidad. «Es un vínculo y una realidad que queremos reivindicar. Es nuestra forma de agradecer a las familias su compromiso y reforzar la importancia de caminar juntos».

Todas ellas serán también protagonistas en la gala de Navidad que se celebrará este jueves en el teatro Barakaldo, a las 19.15 horas. Una cita emotiva en la que varios usuarios del taller sorprenderán con sus actuaciones.