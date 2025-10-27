Barakaldo se fijará en Bilbao para poner en marcha su zona de bajas emisiones La medida se adopta para evitar que haya dos normativas diferentes que confundan a los vecinos que se desplazan de la localidad a la capital

Laura González Lunes, 27 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

Pese a que tenía que estar en marcha desde el pasado 1 de enero de 2023, el Ayuntamiento de Barakaldo continúa con los trabajos para definir la zona de bajas emisiones (ZBE), una norma fijada por la Ley del cambio climático y transición energética del Gobierno central que tiene como objetivo combatir la contaminación del tráfico en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Según ha apuntado el Consistorio, esta misma semana la comisión técnica de movilidad encargada de realizar el proyecto, presentará ya la propuesta definitiva de delimitación, con las autorizaciones y criterios de acceso, exenciones y sanciones. Un documento que el equipo de gobierno (PNV-PSE) trasladará al resto de grupos políticos, y también a la ciudadanía, en varias sesiones abiertas la próxima semana.

La primera será el lunes 3 de noviembre, en el auditorio de Clara Campoamor. El martes se trasladarán al centro cívico de Cruces, y el miércoles 5 a la casa de cultura de Retuerto. Todos estos encuentros tendrán lugar a las 18.30 horas, al igual que otro que se celebrará el jueves día 6, con entidades y asociaciones del municipio. «Queremos garantizar que la implantación de la zona de bajas emisiones se realice con la colaboración activa de la ciudadanía, para que vean que no es una imposición. Hay que reducir las emisiones y el ruido, que afectan directamente a nuestra salud. Es algo muy serio y no es una cuestión de modas», ha destacado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado (PSE).

La edil ha señalado además que las aportaciones que han ido recibiendo en las sesiones ya celebradas han sido «tenidas en cuenta» por el equipo técnico. Una de las más repetidas por los vecinos ha sido el tratar de asemejar la normativa a la que ya puso en marcha Bilbao en junio del pasado año. «Hay un gran flujo de personas que se mueven desde un punto al otro, que viven aquí y trabajan allí, o vienen a visitar a sus aitas, por ejemplo, y entendemos que tiene que ser así. Barakaldo tendrá su casuística, pero el marco general deberá ser el mismo que el de Bilbao. Estamos demasiado cerca y no es cuestión de diferir mucho, sino generará dudas y problemas», ha explicado.

Sin plazos

La concejala socialista, que en febrero indicó que esperaban tener la restricción del paso de los vehículos más contaminantes operativa en el primer trimestre de 2026, no quiso hablar de plazos. Por delante quedan varios trámites hasta la aprobación del proyecto definitivo. La tardanza en la puesta en marcha ha provocado que muchas organismos hayan solicitado información al Ayuntamiento de manera recurrente, como el Ararteko y el Tribunal de Cuentas. A otros municipios también lo ha hecho la Fiscalía General del Estado, pero según ha confirmado el Consistorio, no es el caso de Barakaldo. «Hemos reportado todo lo que vamos haciendo al grupo de Ihobe y saben que esto no está parado».