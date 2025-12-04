Barakaldo celebra la Navidad con una gran pista de hielo La instalación se colocará en la Herriko Plaza, donde este año no habrá carpa, trasladándose los espectáculos a los espacios culturales de los barrios

Barakaldo encenderá esta tarde, a partir de las 18.00 horas, la Navidad. Lo hará con un gran árbol de 17 metros como protagonista, en la Herriko Plaza, junto a dos figuras de Olentzero y Mari Domingi, y una casa de los deseos, que permitirá a los más pequeños depositar sus cartas a los personajes mágicos de estas fechas, que contarán en la localidad con varias novedades.

La más reseñable será la presencia de una gran pista de hielo, de 400 metros cuadrados, que hará las delicias de pequeños y mayores. Una estructura similar, con un tamaño más reducido, ya causó sensación en 2014, con casi 4.000 usuarios. Se abrirá el próximo día 20, y estará operativa hasta el 5 de enero, cerrando sus puertas el día de Navidad y en Año Nuevo. En Nochebuena y Nochevieja solo abrirá por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas. El resto de días también estará de 17.00 a 20.30 horas. El precio será simbólico, de un euro, por cada pase de 30 minutos, que irá destinado a una ONG local.

Este año, debido a la presencia de la pista, no habrá carpa mágica en la Herriko Plaza, espacio que en los últimos años acogió numerosos espectáculos y también los recibimientos a Olentzero y Mari Domingo. El Ayuntamiento ha optado esta vez por trasladar la programación de las artes escénicas a los distintos centros culturales del municipio, donde se ofrecerán sesiones de magia, circo, teatro... Además, por primera vez se han incluido espectáculos para adultos, con la presencia de Sara Escudero y el monólogo 'Tiempo al tiempo', y Julen Axpe con 'Furgonólogo: Una vida en la carretera'. El acceso a toda esta programación será gratuito, pero será necesario contar con entrada, para poder controlar el aforo. Para ello se ha creado la plataforma www.gabonsarrerak.babrakaldo.eus, donde estarán disponibles los pases para cada espectáculo, cuatro días antes de cada actuación.

«Este año hemos creado una nueva Navidad en Barakaldo, completamente renovada, diseñada para generar nuevas ilusiones y nuevas experiencias», ha declarado la concejala de Cultura, Nerea Cantero (PNV), resaltando que el objetivo es poder acercar la programación a los barrios, «fomentando la participación familiar y llenando la ciudad de actividades para todas las edades». En los centros culturales de Cruces, Retuerto, Zuazo, Lutxana y Burtzeña, además de en Clara Campoamor, también se ofrecerán sesiones de experimentación y creatividad, con talleres participativos de tecnología, ciencia, magia y escape rooms para niños, jóvenes y adultos. La participación también será gratuita, pero será necesaria una inscripción previa en esos mismos centros, de manera presencial o por teléfono, del 9 al 17 de diciembre.

Otra novedad estará el frontón baracaldés, con 'Puzgarriland', un nuevo espacio de juegos para niños, de 2 a 12 años, que sustituye a la antigua ludoteca, y que ofrecerá desde el día 20 al 4 de enero numerosas actividades, que irán rotando cada semana, con un rango de edad más elevado que en ediciones anteriores. El acceso será gratuito, y las entradas deberán de sacarse con anterioridad en la plataforma antes mencionada.

Como no podía ser de otra manera, los platos fuertes de estas fiestas serán los recibimientos a Olentzero y Mari Domingi, y a los Reyes Magos, que sin carpa, se harán en el escenario de la Herriko Plaza, «garantizando que todos los niños puedan ver a los personajes mágicos». El carbonero llegará a Barakaldo el día 23 de diciembre a las 13.00 horas y realizará una pequeña kalejira desde Bide Onera. Los Reyes Magos llegarán a la misma hora el próximo 5 de enero. Todos ellos dormirán este año en el teatro donde se creará un txoko al que los más pequeños podrán acudir para saludar a Olentzero y Mari Domingi. Para ello será necesaria una entrada, y se realizará un sorteo.

Además de todo ello, el parque de Los Hermanos acogerá el día 19 una fiesta de baile, y en la jornada posterior se celebrará un salseo. También habrá magos por la calle ofreciendo en varios puntos diversos espectáculos a los vecinos y visitantes, el 18 y 19, y se realizará una nueva edición de Creativity Market, en el paseo de los Fueros, sábado 20, desde las 11.00. Una amplia programación que arrancará con el encendido y con el espectáculo de luces que desde este viernes y hasta el domingo tomará el jardín botánico, con una decoración con figuras de seda y de luz, que podrá ser visitada de 18.30 a 22.30 horas. Todo el espacio se transformará en un entorno de fantasía. El acceso es libre, y cada tarde habrá además animación (de 19.30 a 21.30 horas), que correrá a cargo de tres compañías especializadas en teatro de calle y animación navideña, que llenarán el jardín de música, color y movimiento.

