El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de uno de los comercios de la localidad. L. G.

Barakaldo ayudará a los comerciantes a instalar cámaras de seguridad en sus locales

A principios de 2026 el Ayuntamiento aprobará una ordenanza para conceder subvenciones a quienes quieran aumentar la seguridad en sus establecimientos

Laura González

Laura González

Barakaldo

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:43

Comenta

Inmerso en la redacción y tramitación de una ordenanza definitiva de concesión de ayudas en materia de comercio, el Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado que a principios de 2026 aprobará una subvención que irá destinada a abordar la homogeneización estética de las terrazas del sector hostelero en el municipio y a la instalación de sistemas privados de videovigilancia en los locales.

El objetivo, según ha señalado el presidente de la agencia de desarrollo local Inguralde, David Solla (PNV), es regular varios aspectos clave vinculados «a la modernización y también a la transformación digital de las pequeñas empresas», un proceso que se ha canalizado a través de la mesa de comercio. En este foro, tanto desde el Consistorio como desde las asociaciones del sector, destacaron la importancia de poder contar con cámaras en los locales, afirmando que la seguridad «es una de las principales preocupaciones» de comerciantes y hosteleros de la localidad. Todas las partes entienden que se trata de «un complemento válido, legal y útil», ante diversos problemas.

Mejorar la estética de las terrazas

Las cuantías de ayuda se determinarán en las bases, al igual que la que se empleará para la homogeneización de las terrazas de los locales hosteleros. «Se quiere poner orden y mejorar estéticamente, eliminando en lo posible la presencia excesiva de elementos publicitarios y marcas comerciales, avanzando hacia una imagen más cuidada». También se contemplarán subvenciones para la modernización digital de las pequeñas empresas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  7. 7

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barakaldo ayudará a los comerciantes a instalar cámaras de seguridad en sus locales

Barakaldo ayudará a los comerciantes a instalar cámaras de seguridad en sus locales