Barakaldo ayudará a los comerciantes a instalar cámaras de seguridad en sus locales A principios de 2026 el Ayuntamiento aprobará una ordenanza para conceder subvenciones a quienes quieran aumentar la seguridad en sus establecimientos

Laura González Barakaldo Martes, 2 de diciembre 2025, 15:43

Inmerso en la redacción y tramitación de una ordenanza definitiva de concesión de ayudas en materia de comercio, el Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado que a principios de 2026 aprobará una subvención que irá destinada a abordar la homogeneización estética de las terrazas del sector hostelero en el municipio y a la instalación de sistemas privados de videovigilancia en los locales.

El objetivo, según ha señalado el presidente de la agencia de desarrollo local Inguralde, David Solla (PNV), es regular varios aspectos clave vinculados «a la modernización y también a la transformación digital de las pequeñas empresas», un proceso que se ha canalizado a través de la mesa de comercio. En este foro, tanto desde el Consistorio como desde las asociaciones del sector, destacaron la importancia de poder contar con cámaras en los locales, afirmando que la seguridad «es una de las principales preocupaciones» de comerciantes y hosteleros de la localidad. Todas las partes entienden que se trata de «un complemento válido, legal y útil», ante diversos problemas.

Mejorar la estética de las terrazas

Las cuantías de ayuda se determinarán en las bases, al igual que la que se empleará para la homogeneización de las terrazas de los locales hosteleros. «Se quiere poner orden y mejorar estéticamente, eliminando en lo posible la presencia excesiva de elementos publicitarios y marcas comerciales, avanzando hacia una imagen más cuidada». También se contemplarán subvenciones para la modernización digital de las pequeñas empresas.