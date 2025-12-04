El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Son híbridos enchufables y serán utilizados por la unidad de barrio. L. G.

Barakaldo aumenta la flota de la Policía Local con tres nuevos vehículos

El Ayuntamiento ha invertido 235.000 euros y añadirá próximamente un furgón multiusos para ejercer como puesto de mando avanzado ante posibles emergencias

Laura González

Laura González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:54

El Ayuntamiento de Barakaldo ha aumentado con tres nuevos vehículos la flota de la Policía Local, gracias a una inversión de 235.000 euros. Con ello han adquirido tres coches BMW X1 híbridos enchufables, que serán asignados a la unidad de barrio. Todos cuentan con un sistema que permite la comunicación con otros servicios de emergencia, y vienen equipados con desfibrilador, ariete, escudo de captura, paneles balísticos en las puertas delanteras y sistemas de extinción de incendios, entre otros elementos. Además, dos de ellos disponen de mampara para el traslado de detenidos.

«La incorporación de estos vehículos forma parte del proceso continuo de renovación progresiva de la flota iniciado en el año 2020, cuyo propósito es proporcionar a los agentes locales los recursos necesarios y responder a sus necesidades para mejorar el desempeño de su labor», ha declarado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo (PSE). Por su parte, el jefe de la Policía Local, Egoitz Calderón, ha indicado que estos nuevos medios »no solo incrementan la eficacia operativa, sino que también contribuyen a reforzar la seguridad ciudadana en nuestro municipio y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia».

Al margen de estos tres nuevos vehículos, la Policía municipal cuenta con otros trece turismos más y próximamente incorporará un furgón multiusos para puesto de mando avanzado en emergencias.

