El Consistorio no impondrá una gran subida por la recogida de basura. L. G.

Barakaldo aprueba la subida del 2,2% de sus tasas con toda la oposición en contra

Bildu, Elkarrekin y el PP censuran el proyecto «cerrado» de PNV y PSE por su «falta de consenso» y lanzan una nueva crítica por su «escasa participación»

Laura González

Laura González

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Solo con los votos del equipo de gobierno, PNV y PSE, Barakaldo ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario la actualización de las tasas y precios públicos, con una subida generalizada del 2,2%. Este incremento también se aplicará a la recogida de basura. Al contrario de lo que ha sucedido en otros municipios vizcaínos, que han aplicado fuertes subidas, como el 350% de Muskiz, para cumplir con la normativa europea que obliga a los ciudadanos a asumir el coste total de la gestión de los residuos, el Ayuntamiento fabril ha decido desmarcarse al menos por el momento. «En colaboración con una consultora especializada , se está a la espera de una propuesta que garantice que la aplicación de la ley se realice de forma definitiva, justa y, sobre todo, respetando el principio de que 'quien más genera, más paga'», explicaron fuentes municipales a este periódico.

El proyecto del área de Economía, Hacienda y Patrimonio que ha salido adelante, apenas ha variado respecto a la propuesta que jeltzales y socialistas dieron a conocer el pasado 10 de octubre. La oposición, que ha votado en contra, presentó 40 alegaciones. Solo una del los populares, que volvieron a pedir la congelación de impuestos, fue aceptada, aunque modificada. Solicitaban una bonificación del 99% para los propietarios que pongan en alquiler sus viviendas a través del Gobierno vasco, que terminó quedándose en el 75%.

El portavoz de la formación, Manuel José Arriba, al igual que los representantes de Bildu y Elkarrekin, Koldo Plazas y Casimiro Castaño, aprovecharon el pleno para volver a censurar el «proyecto cerrado» de PNV y PSE. Los tres partidos de la oposición, como viene sucediendo en los últimos años, lanzaron una crítica en la misma línea, remarcando la «falta de consenso» y la «escasa participación» que se ha dado en el proceso, «que nos convierte solo en meros espectadores en una cuestión tan importante». Y es que como han señalado, se les ha otorgado, como sucedió el pasado ejercicio, solo siete días hábiles para estudiar y revisar una treintena de ordenanzas, «sin margen para hacer aportaciones serias y rigurosas».

Entre algunas de las propuestas formuladas por la oposición que no han sido admitidas, destaca la petición de Bildu de aumentar el recargo del IBI para los pisos vacíos, llegando al 100% si permanecen desocupados más de tres años. El PP, solicitó eliminar esta penalización existe, que es del 40%, y optar «por bonificar y no castigar». Elkarrekin, por su parte, pidió poner en marcha en el Kbus la tarjeta social para personas con pocos recursos, prometida hace años. La responsable de Hacienda, Iratxe Foces (PNV) ha explicado que algunas propuestas recibidas «eran ilegales», afirmando que una en concreto «pedía beneficios ya contemplados en el sistema de ayudas sociales» y otra «perjudicaría a las familias con menos recursos».

Críticas sindicales

En esta sesión también se ha dado el visto bueno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal municipal. Los sindicatos critican al equipo de gobierno por tratarse solo de una valoración parcial, un proyecto «sin una negociación con la parte social». Antes de la votación, con un nuevo rechazo de la oposición, varios trabajadores han expresado su malestar con silbatos y el salón de plenos ha tenido que ser desalojado. El concejal responsable del área de Gestión y Organización Interna, David Solla (PNV), ha explicado que se trata de «una primera fase» para poder actualizar la plantilla municipal, cuya última valoración «está obsoleta», ya que data de 1997. Su socio en el gobierno, el PSE, ha afirmado que apuesta por una «revisión profunda buscando el consenso de todos para superar la situación actual».

