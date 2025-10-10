Barakaldo abraza al pueblo palestino

Laura González Viernes, 10 de octubre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Junto a una ikurriña, la bandera de Palestina ondea ya desde la mañana de este viernes en la plaza de San Vicente. Un gesto simbólico con el que el Ayuntamiento quiere mostrar «el rechazo al genocidio que Israel lleva a cabo en Palestina», siendo también «un símbolo del respeto a los derechos humanos». El encargado de izar la enseña ha sido un palestino llegado a Euskadi procedente de Gaza hace dos meses.

Varias personas pertenecientes al pueblo asediado por Israel han estado presentes en el acto, para agradecer este momento y el calor y el cariño que se han encontrado en Euskadi. «Nosotros aquí no nos sentimos como extranjeros, sino como familia. Hay una tierra en este mundo que nos ayuda», ha declarado Ahmed, cocinero afincado en Bilbao, que se atrevió también a dar las gracias en euskera. «Ahora ha parado el fuego (tras el reciente acuerdo de paz) pero empieza otra guerra, la de la vida. Hay un montón de gente todavía debajo de los edificios derruidos. La situación es muy difícil, es una limpieza étnica», ha añadido, afirmando que su familia se encuentra en Gaza, viviendo en una carpa. A todos les llegó a salvar hasta en tres ocasiones de morir bajo las bombas, con sus llamadas alertando de la situación que desde aquí se estaba relatando. En una ocasión fue tras leer un mensaje en la web del Gobierno vasco, pidiendo que la población se dirigiera a un lugar seguro.

«No somos ni animales ni gentuza, somos personas que tenemos sangre, y tenemos historia. Mi abuelo con 90 años tiene más historia que el país que nos está haciendo un genocio a nosotros», ha asegurado, con la esperanza de que ahora haya muchos países que ayuden tanto a Gaza como a Cisjordania.

Ruego de EH Bildu

Este gesto partió de un ruego planteado por EH Bildu en el último pleno, solicitando la colocación de una bandera en el balcón del Ayuntamiento. Esta ubicación no fue posible, al contravenir el ordenamiento jurídico, según apuntó el secretario municipal, por lo que en una junta de portavoces la corporación municipal optó por izar la enseña en San Vicente. «Para nosotros este sitio es muy simbólico porque es donde estuvo nuestro primer Ayuntamiento. Ojalá que esta situación acabe ya definitivamente y que esta bandera sirva de recuerdo para un dolor que ha vivido el pueblo palestino y que no tenía que haber sucedido nunca. Es un genocio sin ninguna duda, una persecución horrorosa», ha declarado la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV).

