Balmaseda da los primeros pasos para ser declarada zona tensionada de vivienda

En un total de 16 municipios vizcaínos, además de Barakaldo, Galdakao y Bilbao, donde la zona de mercado residencial tensionado ya ha entrado en vigor, varios informes han reflejado un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda en materia de vivienda. Uno de ellos es Balmaseda, que acaba de poner en marcha la maquinaria para poder ser declarado de manera formal, lo que le permitiría aplicar una serie de herramientas para contener los precios del alquiler y facilitar el acceso a un piso en la localidad.

Para optar a ello y poder intervenir en el mercado se deben de cumplir, según marca la Ley de Vivienda, al menos uno de los siguientes dos requisitos: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos superan el 30% de los ingresos familiares, o que la vivienda se haya encarecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC. Esto último, según indica el Observatorio Vasco de Vivienda, es lo que sucede en la villa encartada. «Según los datos, nuestro municipio ha experimentado un incremento del 16,5% en el precio medio de los alquileres entre los años 2018 y 2023, mientras que el Índice de Precios al Consumo acumulado en ese mismo periodo ha sido del 16,1%», han explicado desde el Ayuntamiento.

La norma requiere que los municipios elaboren un estudio técnico que analice, con base en datos objetivos, la evolución de los precios, la demanda, la oferta y las condiciones socioeconómicas de la población. Un informe-diagnóstico en profundidad que ofrecerá una radiografía real y precisa de la situación de la vivienda en Balmaseda que el Consistorio ya ha encargado realizar a Ikertalde, la empresa responsable entre otros de los informes oficiales de identificación de zonas tensionadas elaborados para el Gobierno vasco.

«Esto permitirá analizar la situación del mercado de la vivienda en compra y alquiler, así como su evolución en los últimos años, y estudiar el esfuerzo económico que realizan las familias balmasedanas para acceder a una vivienda», han señalado. También les permitirá identificar cuántas viviendas vacías existen en el municipio y las posibilidades que existen para su movilización en el mercado, además de evaluar la demanda de vivienda que hay entre los jóvenes y los colectivos con mayores dificultades de acceso. Unos datos que les servirán para «formular una hoja de ruta municipal con propuestas de actuación y medidas a corto y medio plazo».

Consenso

Esta actuación está avalada por todos los grupos de la corporación municipal, formada por PNV y PSE como equipo de gobierno, y con los independientes de CLI y EH Bildu como oposición. Este jueves, en el pleno ordinario de noviembre, todos los grupos, «en consenso», aprobarán una declaración institucional para expresar el compromiso del Ayuntamiento «de actuar con responsabilidad, rigor y consenso en materia de vivienda, tomando como base los resultados que se deriven de dicho diagnóstico».

Asimismo, se comprometen a «aplicar las medidas necesarias para garantizar un acceso justo y asequible a la vivienda en el municipio», incluyendo, si los resultados técnicos así lo reflejan, la solicitud de la declaración de Balmaseda como zona de mercado residencial tensionado. Del mismo modo, el texto refleja su acuerdo para promover políticas municipales que favorezcan la oferta de vivienda «asequible, pública y protegida», impulsar la movilización de vivienda vacía, fomentar la rehabilitación y regeneración urbana, y reforzar la colaboración con el Gobierno vasco y otras instituciones competentes en esta materia.