Balmaseda impulsa la reforestación de 85 hectáreas de monte arrasado en el devastador incendio de 2022 Sale a licitación un proyecto para plantar más de 67.000 árboles en Arbaliza, Retao y Los Arroyos por 336.930 euros

Diana Martínez Balmaseda Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:57

El pasado 23 de octubre se cumplieron tres años del devastador incendio que en 2022 calcinó más de 400 hectáreas de monte en Balmaseda y Zalla. En plenas fiestas de San Severino, fuertes rachas de viento provocaron que una rama de un árbol rozara el tendido eléctrico de una ladera del monte Arbaliza, desatándose un fuego nunca visto, el más grave en Bizkaia en las últimas tres décadas. Desde entonces, las instituciones, entidades y vecinos han aunado fuerzas para repoblar de árboles las zonas calcinadas y, ahora, la villa encartada suma un nuevo impulso en estos trabajos.

El Ayuntamiento de Balmaseda ha sacado a licitación la reforestación de 84 hectáreas en los montes Arbaliza, Retao y Los Arroyos por valor de cerca de 337.000 euros. El contrato se divide en dos lotes para que la adjudicación pueda otorgarse a dos empresas de la zona, fomentando así el empleo en el sector primario. Además de devolver la vida a los montes afectados por las llamas, con esta actuación se busca reducir la presencia de matorral y reducir el riesgo de futuros incendios.

Se plantarán en total más de 67.000 árboles. De esa manera, el primer lote se centrará en 44,8 hectáreas en las laderas norte. 16 hectáreas se repoblarán con frondosas (como roble, castaños, abedules y fresnos, entre otros ejemplares) y 28 con coníferas (destacan algunos como pinos, secuoyas, abetos y cedros). Mientras, con el segundo lote se actuará en 40,08 hectáreas de las laderas sur (en 26 de ellas se colocarán frondosas y en 14, coníferas). El plazo de ejecución de esta obra finaliza el 30 de abril del próximo año.

