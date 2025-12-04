Balmaseda aumenta a 10 millones sus Cuentas Se prevé cubrir y reformar el parque infantil del frontón, construir un pump track, regenerar el antiguo matadero y poner en valor el Cerro del Castillo

El Ayuntamiento de Balmaseda da luz verde a un Presupuesto de 10 millones de euros para el próximo año, lo que supone un incremento del 5,05% con respecto al pasado ejercicio, y mantendrá congelados todos los impuestos y tasas. Estas Cuentas «responden a las necesidades actuales de la villa, refuerza la inversión pública, atiende demandas históricas y avanza en proyectos que llevaban años esperando», subraya el alcalde, Alfonso San Vicente.

El apartado de inversiones asciende a 754.500 euros, un 19,25% más que en el Presupuesto vigente, e incluye diversas actuaciones. La principal será cubrir y reformar el parque infantil del frontón, mediante una inyección de 200.000 euros que posibilitará que se pueda disfrutar de este espacio durante todo el año a pesar de las inclemencias climatológicas. También se construirá un pump track, un tipo de deporte que tiene su origen en la práctica del BMX y que consiste en recorrer un circuito lleno de curvas, saltos y badenes con cualquier vehículo provisto de ruedas. Se trata de la inversión elegida en los presupuestos participativos de 2022 y dotada con 70.000 euros, para habilitar un circuito apto para bicicletas, patinetes y skates.

Junto a estas actuaciones, el Consistorio destinará 70.000 euros a la reforma del antiguo matadero y la puesta en valor del Cerro del Castillo, que contará con 45.000. También se inyectarán 100.000 euros para mejorar caminos y se reservarán 50.000 para ejecutar los proyectos que resulten elegidos por la ciudadanía en las cuentas participativas.

Piscinas y ascensor

A estas inversiones nuevas se suman el millón de euros correspondiente a proyectos ya dotados con crédito en ejercicios anteriores y que deben ejecutarse en 2026, como la reforestación, la licitación del proyecto de las futuras piscinas, actuaciones en el Cerro del Castillo y un ascensor en Santo Domingo. Mientras que el gasto de personal asciende a 3,8 millones, el área de bienes y servicios suma 4,1 debido a nuevas licitaciones –especialmente en limpieza y jardinería– y a la mejora de la gestión del polideportivo. Y se destinarán 1,2 millones a convenios, subvenciones y acuerdos con entidades deportivas, educativas, culturales y sociales.

