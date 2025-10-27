El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Baile, kalejira, talleres de maquillaje y DJ para disfrutar la noche de Halloween en Portugalete

La verbena se traslada de la plaza San Roque al parque de La Florida

Diana Martínez

Portugalete

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:46

Comenta

La celebración de la noche de los muertos, más popularmente conocida como la noche de Halloween, llega a Portugalete con novedades. Y es que la verbena se traslada de ubicación. Hasta ahora se ha celebrado en la plaza de San Roque, pero tras el paso de los años este espacio se ha quedado pequeño para albergar a las cientos de personas que se acercan a disfrutar de esta fiesta, por lo que en esta ocasión el acto principal del programa tendrá lugar en el parque de La Florida.

Se trata de un cambio que también facilita el desarrollo de otras actividades, como un pasacalles ambientado en personajes icónicos de esta jornada. Las actividades arrancarán en el centro social de San Roque, con un baile de Halloween para los mayores de la localidad jarrillera, a las 17.00 horas. Le seguirán talleres de maquillaje ultratumba en la Gazte Gela desde las 18.30 –será necesario inscribirse previamente–.

A partir de las 19.30 horas el parque de La Florida acogerá la kalejira con personajes terroríficos –compuesta por catrinas y títeres y combinando música, baile y elementos visuales– y una hora después tendrá lugar una sesión de música a cargo de DJ Markelin, con animación y sorpresas para todos los públicos.

