El Ayuntamiento de Santurtzi repartirá en las fiestas más de 3.000 pulseras con el lema 'No es no' La concejal Itziar Carrocera junto a representantes de la organización de las fiestas. / Ayto. de Santurtzi El objetivo es conseguir unos «festejos igualitarios y libres de agresiones» D. MARTÍNEZ SANTURTZI. Jueves, 11 julio 2019, 22:04

No es no. Con el fin de vivir las fiestas del Carmen sin agresiones sexistas, el Ayuntamiento de Santurtzi repartirá más de 3.000 pulseras con el lema 'No es no' a todas las cuadrillas, Comisión de Fiestas, txosnas y personas que acudan al espacio festivo desde hoy.

«El mensaje no es nuevo. Solo pretendemos impulsar una sociedad igualitaria, en la que se respeten los derechos de todas las personas, y por supuesto, que ni la fiesta ni el alcohol pueden ser excusa para faltar al respeto, intimidar o excederse con nadie», explicó ayer la concejal de Acción Social e Igualdad, Itziar Carrocera. Del mismo modo, para prevenir cualquier intento de acoso, así como para promover la autodefensa de las mujeres y la respuesta de rechazo y denuncia, tanto individual como colectiva, el Consistorio marinero colocará en diversos lugares del recinto festivo carteles ilustrativos de las conductas a adoptar en caso de agresión sexista.

«Durante todo el año nos preocupa este tipo de violencia, por lo que aprovechamos un año más, en el marco de las fiestas patronales, para poner nuestro granito de arena y concienciar de la necesidad de que debemos vivirlas siempre con el respeto por bandera», zanjó la edil jeltzale.