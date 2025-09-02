Avanza en Sodupe el plan para salvar de las crecidas a Las Encartaciones URA aprueba de manera definitiva las obras que crearán una nueva pasarela en Güeñes y eliminarán un puente y la presa de La Conchita

Laura González Martes, 2 de septiembre 2025, 18:17

Renaturalizar los ríos, eliminar obstáculos y dotar al cauce de más espacio es la tarea en la que está inmersa desde hace unos años en el territorio la Agencia Vasca de Agua, URA, con diversas actuaciones principalmente en la cuenca del Cadagua. Todo ello con el objetivo de blindar a los municipios de Las Encartaciones de las temidas crecidas, recurrentes en diversos puntos en época de grandes lluvias, pero que cada vez, precisamente por las labores ya realizadas, están causando menos estragos.

Un plan que la entidad dará continuidad en las próximas semanas en el núcleo urbano de Sodupe, perteneciente al municipio de Güeñes, donde se acaba de aprobar de manera definitiva otro proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua, que conllevará una inversión que roza los 4,9 millones de euros.

En la intervención se eliminará gran parte del azud de La Conchita y también el puente de Gallarraga, situado a apenas unos metros, antes de la confluencia con el río Herrerías. Según varios estudios realizados, estos dos elementos sobre los que se actuará generan «sobreelevaciones significativas» en la lámina de agua. El puente, de 30 metros de largo, que posee tres bóvedas y dos grandes pilares, crea «una obstrucción importante» durante las crecidas. Debido a esto se ha optado por su eliminación y por la construcción de uno nuevo, con un único vano, sin elementos de apoyo en el propio lecho del río. Para ello se instalará un tablero metálico, que irá unos metros más allá, manteniendo uno de los pasos para peatones, a partir del cual irá el nuevo. Esto obligará a que se tenga que modificar la calle Gallarraga y los accesos a la pasarela.

En cuanto a la presa La Conchita, de 3,59 metros de altura, que toma el nombre de la antigua fábrica de tejidos que operó en ese mismo punto durante ocho décadas, desde 1903, se ha decidido eliminar 23 metros de su construcción. Ya en 2023 URA realizó una apertura de 4,75 metros en la zona central, para dar continuidad al cauce y permitir tanto el desplazamiento de la fauna como la libre circulación del agua y los sedimentos. Ahora se ve primordial ampliar la apertura, eliminando más de la mitad de su longitud.

Además de todo ello, también será necesario construir un muro de 1,35 metros de altura para proteger el aparcamiento de Zubiko Auzoa. Todos estos trabajos, fruto de varias reuniones con el Ayuntamiento, fueron sometidos a información pública, sin que se recibiera ningún escrito de alegaciones. También ha sido favorable el informe de evaluación de impacto ambiental.

Para estas actuaciones se ha fijado un plazo de ejecución de quince meses. Mientras dure esta intervención, se tratarán de evitar afecciones al paso del tren, que discurre paralelo al río, tanto con la línea de Cercanías que conecta con Bilbao como las que van en dirección a León y Santander.

De Balmaseda a Alonsotegi

URA, que actúa desde junio del pasado año en el cauce del Cadagua para proteger al barrio de Aranguren de Zalla, uno de los enclaves con mayor riesgo de inundación de Euskadi, también se ha propuesto salvar del riesgo de las crecidas a los vecinos de Alonsotegi y de Gordexola. En el primer caso sacará el río a cielo abierto en un tramo de unos 850 metros que se encuentra cubierto, y entre otras cosas se demolerá el viejo ambulatorio. Un nuevo puente se creará en Gordexola, para sustituir el de Zubiete. En Balmaseda también está prevista la actuación sobre varias presas, y la creación de una pasarela junto a las piscinas, además de varios muros para proteger el casco histórico.