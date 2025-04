Una autoescuela obliga a cambiar la ubicación de una señal de tráfico en Barakaldo

B. V. Miércoles, 30 de abril 2025, 19:57 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

Un vídeo publicado en redes sociales por una autoescuela de Bilbao ha obligado al Ayuntamiento de Barakaldo a cambiar la ubicación de una señal en el barrio de Retuerto. Hace unos días, el centro donde se imparten clases para diferentes carnets de conducir criticó dónde estaba instalada la señal, que provocaba un alto número de suspensos en los exámenes prácticos.

Los conductores circulaban por una calle en la que las marcas viales indican que se puede seguir recto o girar a la derecha. Todo indica que era posible realizar el giro, pero cuando lo hacían, se topaban con la sorpresa de que solo era posible si uno se dirigía al garaje. Así las cosas, los aspirantes no veían a tiempo la indicación y eran penalizados.

@autoescuelamikel Agradecemos al ayuntamiento de Barakaldo por rápida acción en mejorar la señalización de sus calles. ♬ original sound - Autoescuelas Mikel

Tras el vídeo publicado por la autoescuela Mikel, el Ayuntamiento de Barakaldo ha cambiado la ubicación de la señal. De esta forma, la han puesto más cerca del cruce de calles, a la vista de los conductores. «Ahora no van a suspender tanto», indican desde el centro.

@autoescuelamikel Envianos Sitios al DM para ir a visitar y hacer mas videos como este y compártelo con todos tus amigos que se van a examinar, si os toca esta zona ya sabéis. #examendeconducir #barakaldo #bilbao ♬ original sound - Autoescuelas Mikel

El vídeo ha generado varios comentarios, todos alabando el trabajo del centro y criticando la ubicación de la señal. «Yo he pasado por ahí muchas veces, y me pasa bastante a menudo, está muy mal, la verdad», decía un internauta. «Te fías de la señal del suelo y una vez que te metes ya no puedes dar marcha atrás. Esa señal esta hecha con mucha maldad», afirma otro.

Temas

Tráfico

Barakaldo

Audiencias