Una de las concentraciones de protesta que llevan realizando los vecinos de Lutxana durante el último año. Laura González

El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo

La empresa Oxinorte sigue operando con normalidad un año después de las primeras quejas vecinales por el ruido y de una sanción municipal «no cumplida»

Leire Pérez

Leire Pérez

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:10

Dormir con tapones, aunque a veces ni siquiera sea suficiente solución, sirve a los vecinos de Lutxana, en Barakaldo, para intentar 'alejarse' del «ensordecedor» ruido ... de fondo que les acompaña desde el 25 de agosto de 2024. Mañana se cumple un año. A Raquel con el silbido le surgieron migrañas, Pedro no descansa y su vecina cada vez está más exasperada. Salta a la primera de cambio. Los meses se amontonan en el calendario y no consiguen quitarse de encima un silbido que surgió «de un día para otro» después de la «parada de mantenimiento que la fábrica química Oxinorte.

