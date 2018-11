Un ascensor panorámico mejorará la accesibilidad al Horno Alto de Sestao desde La Benedicta La estructura data de 1959 y es un símbolo del municipio fabril. / PEDRO URRESTI El pleno da luz verde a la redacción de un proyecto de accesibilidad, un requisito del Ministerio de Cultura para la transformación de la emblemática infraestructura industrial en reclamo turístico AZAHARA GARCÍA Sestao Martes, 27 noviembre 2018, 16:50

Sestao sigue dando pasos para la conversión del Horno Alto en un reclamo turístico que atraiga a más visitantes a la comarca. El pleno fabril ha dado luz verde esta mañana a una modificación de crédito de un total de 17.750 euros, una partida que se destinará a la redacción del proyecto de accesibilidad para instalar un ascensor panorámico que facilite la entrada a la acería por el vial de La Benedicta.

Una actuación fundamental para el futuro de la infraestructura, que data de 1959, como un lugar visitable, algo que se prevé a partir del año 2020, aún sin un plazo concreto. La mejora de la accesibilidad a este elemento icónico de la industria vizcaína supone el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento sestaotarra con el Ministerio de Cultura para su participación en la rehabilitación del Horno Alto. El Instituto de Patrimonio Cultural del Gobierno de España exige dotar de accesibilidad a la estructura desde la trama urbana. El Ministerio pidió al Consistorio vizcaíno que buscara la fórmula para que los visitantes accedan al mismo con garantías. El equipo de gobierno considera que la construcción de un elevador es la mejor solución. Además, el proyecto incluye unas escaleras que salvarán el desnivel de 20 metros existente.

El alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha calificado como «prioritaria» esta actuación, ya que «el Horno Alto no solo es un elemento que nos recuerda nuestro pasado, sino que también es una oportunidad de generar riqueza a futuro. Hace poco se han puesto en marcha actividades para impulsar el turismo industrial y Sestao tiene aquí una buena opción para ello».

El ascensor será panorámico y de vidrio transparente con el objetivo de que se pueda contemplar el paisaje. Para atender a cuestiones de género, se iluminará toda la zona para evitar que se pueda convertir en un punto negro de inseguridad para las mujeres.

Esta condición del Ministerio de Cultura se trató a finales de octubre en una reunión entre ambas instituciones. En la misma, se abordaron otros tres requisitos, siendo dos ya una realidad. El primero de ellos consistía en la adquisición, por parte del Consistorio, del suelo que rodea la infraestructura industrial, operación que se resolvió en 2016 con la reparcelación que redefinía los límites de Arcelor Mittal respecto al espacio público. La segunda condición estaba relacionada con el cerramiento, por cuestiones de seguridad, del terreno de la acería, situación que se solventó en verano, con el levantamiento de un muro que rodea el perímetro de la fábrica.

La urbanización, pendiente

Por tanto, queda pendiente urbanizar el entorno del Alto Horno. Para ello, el equipo de gobierno está redactando los pliegos para sacar a licitación, a principios de 2019, las obras para acondicionar las laderas situadas entre la calle Txabarri y los terrenos de Arcelor Mittal. Asimismo, con el objetivo de que la rehabilitación del Horno Alto sea el punto de partida para un Sestao más turístico, aprovechando el patrimonio industrial existen en el municipio, Bergara ha avanzado que en el borrador de los presupuestos para 2019 se incluye «por primera vez» una partida de 21.000 euros destinada a la dinamización de reuniones con agentes vinculados al sector para desarrollar planes de actuación que hagan el municipio más atractivo para los visitantes.

«Si bien no somos una localidad referente, no podemos olvidar que el metro nos sitúa en un lugar estratégico entre el Guggenheim y el Puente Colgante. Esa es una oportunidad de captar visitantes que no podemos dejar escapar», ha lanzado el regidor jeltzale.