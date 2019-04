Arde una vivienda abandonada en Trapagaran 01:28 El incendio ha provocado una gran humareda. / LUIS CALABOR La casona ya había sufrido algún fuego con anterioridad ELCORREO Domingo, 7 abril 2019, 10:16

Un incendio afectó anoche a una vivienda abandonada del municipio vizcaíno de Trapagaran. La casona, ubicada en la zona de detrás de la estación, no está habitada, por lo que no ha habido que lamentar heridos y las afecciones no han ido más allá del propio edificio.

Según han informado fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco, las llamas empezaron poco antes de la medianoche, por causas que se desconocen. Dos dotaciones de bomberos acudieron a sofocar el incendio, que se produjo en una zona de campos y huertas, sin viviendas cerca.

La casa estaba abandonada y aislada. Y ya había sufrido algún fuego con anterioridad.