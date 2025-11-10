El Ararteko insta a Barakaldo a dar un piso a dos familias después del tiroteo en Zubileta Seis personas, entre ellas una nonagenaria, señalan que vivenen una caravana al ser destrozadas sus casas hace más de un año tras la reyerta mortal

El 29 de septiembre de 2024 el barrio baracaldés de Burtzeña, y en concreto la zona de Zubileta, registró un tiroteo entre clanes que provocó la muerte de un hombre, y dejó dos heridos. Por precaución, algunos vecinos abandonaron de manera provisional ese punto, próximo a Zorroza y a Alonsotegi. Una salida que se sigue manteniendo para seis personas, pertenecientes a dos familias emparentadas (Gabarri-Hernández), por miedo tras recibir amenazas, pero sobre todo porque las dos viviendas en las que residían desde hace más de cuatro décadas, en el mismo bloque, fueron violentadas tras la reyerta, quedando «totalmente destrozadas».

Durante todo este tiempo han pernoctando en sus propios vehículos, y desde hace unos meses afirman dormir en una especie de caravana, en una huerta, cedida por un allegado, «sin agua ni luz». Una situación que a estas seis personas, incluida una mujer de 92 años y un varón con discapacidad, les está provocando «mucha ansiedad». A finales de 2024 ya apuntaron a este periódico que por el hecho de ser propietarios de sus viviendas las instituciones habían rechazado darles un piso social. «Nosotros no teníamos trato con los implicados en el tiroteo, y ahora nos ha salpicado esto y lo estamos pagando porque los pisos son nuestros», explicaron entonces.

Pese a haber realizado sin éxito varias solicitudes, tocaron la puerta del Ararteko, que acaba de darles la razón. Y es que el Defensor del Pueblo vasco ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento a ofrecer «una solución habitacional transitoria», afirmando que estas personas sufren «una situación de urgencia social». Precisamente por su «vulnerabilidad pese a ser propietarios», fueron incluidos en la lista de solicitantes de una vivienda de protección pública en Etxebide, pero se pide que se les brinde un alojamiento hasta que se resuelva esa tramitación.

«Por fin alguien nos escucha», celebra Luz Hernández, una de las afectadas, quien asegura que sus viviendas están «en situación de inhabitabilidad probada», aunque no tienen el certificado municipal que lo avale, «pese a haber aportado el informe técnico de un arquitecto». Por esto también piden al Consistorio un empadronamiento social. Y es que al existir una discordancia entre su lugar de empadronamiento y de residencia efectiva se han suspendido las RGI de las que eran titulares.

Regeneración del barrio

Todas estas reclamaciones se las trasladarán al pleno con una moción que se está tramitando, y que contará al menos con el aval de EH Bildu y Elkarrekin para que pueda ser debatida. «Queremos una solución inmediata, sin excusas, ni administrativas ni de cualquier otra naturaleza», remarcan. También solicitan, al igual que el Ararteko indica, que se cumpla la promesa de regenerar el entorno de Zubileta. El Consistorio, por su parte, aclara que estas personas «ya tienen vivienda en propiedad y han cobrado del seguro». Los afectados han confirmado esto último, aunque apuntan que la cifra, sin revelar la cantidad, «es una miseria, no llega para los arreglos». El Consistorio recalca además que los recursos municipales «son para las personas que no tienen ni recursos, ni medios, ni nada».

