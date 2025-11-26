El Ararteko critica por «insuficiente» la atención a una mujer maltratada en Barakaldo Pide al Consistorio a «activar de manera prioritaria» los recursos previstos para abordar la difícil situación de esta persona y de sus tres hijos menores

Laura González Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:45

Una atención «insuficiente», así es como califica el Ararteko la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento de Barakaldo a una mujer empadronada en el municipio desde hace más de cinco años, víctima de violencia de género. El Defensor del Pueblo vasco ha instado al Consistorio a «activar de manera prioritaria» los recursos previstos, así como a atender de manera «integral» las necesidades de esta persona y de sus tres hijos menores. También pide «revisar, supervisar y evaluar» la atención ofrecida por la Administración local.

Esta mujer, víctima protegida tras una sentencia de maltrato por parte de su exmarido, quien tiene prendiente varios procedimientos judiciales por quebrantamiento de la orden de alejamiento y por haber secuestrado anteriormente a sus hijos en Marruecos, «ha solicitado en repetidas ocasiones apoyo al Ayuntamiento para ofrecer un lugar seguro a sus hijos».

Piso de acogida

Inscrita en Etxebide, actualmente reside «por miedo» con su hermana en otro municipio, pero pide entrar en un centro residencial para víctimas de violencia de género, y atención educativa para sus hijos. El Consistorio ha realizado un acompañamiento social a esta mujer pero desde el Ararteko señalan que tiene «derecho», como empadronada a un piso de acogida, y «prioridad» en el acceso a una vivienda.