El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes El inmueble con 639 viviendas ha recibido la licencia municipal de primera ocupación y espera abrir en Barakaldo a finales de este año

Laura González Sábado, 18 de octubre 2025, 00:47

El gran apartahotel situado junto al Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, con 639 alojamientos temporales, está muy cerca de abrir sus puertas. Y es que acogerá a sus primeros huéspedes a finales de este mismo año, tal y como han confirmado a este periódico fuentes de Greystar en España, inmobiliaria estadounidense que el pasado curso adquirió este edificio por unos 300 millones de euros, en un paquete que incluía también un apartahotel en Alcobendas y otro en San Cugat (Barcelona).

Este viernes el Ayuntamiento fabril, en su junta de gobierno local, aprobó la licencia municipal de primera ocupación de este edificio terciario hotelero, que cuenta además con 70 plazas de aparcamiento subterráneo y unas 90 para bicicletas. Se trata de un nuevo concepto de alojamiento, bajo la marca Be Casa, que tiene como objetivo ofrecer residencias temporales, estudios y apartamentos, que podrán ser alquilados por días, semanas o meses, pensando en nómadas digitales, en estudiantes, en familiares de pacientes del hospital de Cruces y en personas que puntualmente necesiten alojarse en otro lugar, por una reforma en su vivienda, por ejemplo.

Según han subrayado, sus tarifas de alquiler al mes arrancan en el entorno de los 900 euros, un precio por el que actualmente en el mercado hay varios pisos de dos dormitorios que se ofertan en el municipio. Una cuantía que en el caso de estos nuevos espacios que ofrecerá en las próximas semanas este apartahotel incluye también los suministros y varios servicios, entre ellos conexión a internet, limpieza periódica y el acceso al gimnasio y a las salas comunes. Además, tal y como resaltan en su web, aceptan mascotas. «El producto es muy asequible en comparación con el resto de viviendas en alquiler en Barakaldo», declaró a EL CORREO este pasado verano Rafael Fernández-Villaverde, director general de Greystar en España. En Bizkaia, al igual que en otras de las principales ciudades del país, «hay una falta de este tipo de producto y una demanda latente», agregó.

Cafetería y supermercado

Este inmueble, que abarca unos 23.500 metros cuadrados, en una parcela vendida por el BEC que había permanecido libre desde la construcción de la feria de muestras, contará con un cine de verano, una biblioteca, una terraza chill out, un pequeño supermercado y una cafetería en su planta baja, que estará abierta a la ciudadanía, en la explanada exterior.