60 años detrás del mostrador

Diana Martínez Sestao Jueves, 10 de julio 2025, 15:21 Comenta Compartir

El camino del emprendedor es en ocasiones complicado, pero también fructífero. Crear un negocio de la nada y verlo crecer, como a un hijo, puede ser una de las mejores experiencias. Así lo ve Txaro Garrido, al frente de Complementos Txaro, una coqueta tienda ubicada en el centro de Sestao que está de aniversario: ya lleva sesenta años detrás del mostrador. «Es lo mejor de mi vida después de mis hijos», afirma emocionada. «Soy muy de pueblo y me gusta mucho el contacto con la gente, encontrármela por la calle, saludarla... Eso no está pagado», admite.

Las relaciones que surgen a partir de un comercio local son muy especiales. «Porque no se trata de vender y vender, hay algo más». Por ello Txaro ha querido compartir el aniversario con quienes durante estos años han ayudado a mantener a flote el negocio. «Desde enero estaba avisando a los clientes que veía por la calle y luego por el teléfono mandaba mensajes a todos, tendré unos 500 números de clientes», añade. Así, puso «precios especiales, con todo al 50%», y la gente respondió, tal y como lo ha hecho en las últimas seis décadas.

¿Cuál es la clave del éxito? «La formalidad y la seriedad», apunta con rotundidad. «Jamás, jamás se le intenta vender a un cliente por venderle, por meterle género y coger dinero para el cajón. No, eso es impensable», agrega. De todos sus productos, lo más demandado son los bolsos. «También complementos y paraguas, pero lo más gusta son los bolsos, siempre».

No obstante, el comercio local se encuentra «muy crítico», asegura Garrido. «Estamos abocados a morir», señala. «Yo no tengo problema porque voy a cumplir 73 años, pero lo peor es la juventud, que no hay un futuro. Y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿los jóvenes cuando lleguen a mayores van a comprar una barra de pan por internet? Sin ofender a nadie, pero es que si nos olvidamos del comercio pequeño, ¿qué queda? Pienso que en el futuro la gente estará en casa pidiendo todo por internet y es deprimente».

Relevo generacional

Si esto continúa así, advierte, «será la ruina. Y la gente no piensa que si comprarían en el comercio pequeño habría muchísimos puestos de trabajo, lonjas abiertas... Siempre hay que dar de comer al pequeño comercio. Son personas que están haciendo un sacrificio terrible teniendo un negocio», expresa Txaro, quien recalca que ella «siempre» ha comprado en establecimientos a pie de calle.

A la situación se suma que en contadas ocasiones hay relevo generacional en los negocios. En el caso de Garrido, por ejemplo, no lo habrá. «Arranqué yo sola con el negocio y no va a haber quién me sustituya. Mis hijos tienen sus trabajos y no quieren estar tras el mostrador, así que acabaré cerrando la lonja», lamenta la mujer.

Garrido echa una mirada atrás y señala que «echo un poco de menos los viejos tiempos». Cuando había colas en el pequeño comercios en vez de ir a comprar en grandes superficies, que «son tan impersonales. Y en breve dejarán de serlo, solo te van a cobrar las máquinas registradoras inteligentes. Yo prefiero que me cobre una persona, creando un puesto de trabajo. Y en metálico, no con tarjeta. Pero bueno, es luchar contra el viento».