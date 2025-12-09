Un año sin recogida neumática en Barakaldo por deficiencias en una central La empresa que presta el servicio fue sancionada por «infracción grave» al no tomar medidas en la instalación de Urban, que se mantiene cerrada tras una inspección

Laura González Barakaldo Martes, 9 de diciembre 2025, 00:59

Los contenedores auxiliares de basura que fueron colocados en mayo en buena parte de Barakaldo por atascos en la red de recogida neumática debido a unas obras y a la huelga de los trabajadores, se mantendrán en la localidad varios meses más. Todo ello pese a que los arreglos en varias tuberías concluyeron hace tiempo y el conflicto laboral ya terminó a finales de octubre. La causa son los problemas en una de las dos centrales con las que cuenta este sistema en el municipio, y que está situada en el barrio de Urban. Abastece a través de un entramado subterráneo, a toda la red, salvo a la zona de Beurko y Bagatza, que cuentan con otro punto de recogida propio, que está en funcionamiento.

Esta instalación se puso en servicio en el año 2002, y según ha confirmado el Ayuntamiento a este periódico, «está cercana al final de su vida útil». «Su correcto funcionamiento se ha visto afectado como consecuencia de la huelga que se inició el 11 de marzo. Ha sufrido daños que hacen necesario revisar y adecuar el sistema antes de poder volver a funcionar con normalidad», añadieron fuentes municipales. Unas deficiencias agravadas por el parón de la huelga, con el espacio inundado de líquido de basura, por la acumulación, y con peligro por toda la instalación eléctrica, pero que los propios trabajadores aseguran que existían antes de que estallara el conflicto.

Desde el sindicato ELA denunciaron a Inspección, y según ha podido saber EL CORREO, tras realizar una visita a las instalaciones se decretó su cierre, emitiéndose en septiembre un requerimiento que solicitaba medidas correctoras. Además, se inició un procedimiento sancionador por «infracción grave», de casi 10.000 euros, al constatar que la empresa que presta el servicio, Envac Iberia, no había adoptado «desde 2021 las acciones correctoras previstas en la evaluación de riesgos».

Esta compañía adjudicataria ha elaborado ya un plan de acción y un cronograma que el Consistorio supervisará. Según han indicado, a partir de este martes 9 de diciembre se iniciarán los trabajos en la red asociada a dicha central, la número 1, con labores de limpieza, revisión y reparación. Posteriormente, hasta febrero, desarrollarán las principales intervenciones «para dejar la instalación en condiciones de realizar pruebas de funcionamiento».

Recuperación progresiva

En marzo y abril se esperan realizar las pruebas parciales del sistema. «Si los resultados son adecuados y se dispone de las autorizaciones, se iniciará la recuperación progresiva del servicio», aseguran. Esto hará que hasta entonces los buzones neumáticos del centro, de Lasesarre, de Urban y otros puntos, no recobrarán el uso, prácticamente un año después de registrarse los primeros atascos. El Consistorio asegura que hay una auditoría en marcha para definir la inversión total.

