Alumnos del euskaltegi de Santurtzi reclaman el dinero tras dos semanas más sin clase

«Mucha gente se ha desanimado de estudiar euskera por la mala gestión del euskaltegi municipal» de Santurtzi, apunta a este diario Begoña Amante, usuaria de las instalaciones. Está en el nivel C1 y lleva «dos semanas sin clase» debido a que «no se contratan sustitutos para cubrir las bajas». Es una queja recurrente en este servicio. En febrero se cancelaron las clases durante más de dos semanas para el grupo B1 del turno de tarde. Y el año pasado dos grupos del nivel B2 de la mañana estuvieron casi un mes sin un profesor que les hiciera una evaluación continua. En esta ocasión, los afectados son cuatro grupos del C1 (los de mañana y tarde). «Llevamos tres años con problemas de sustituciones, tenemos sensación de dejadez y nos sentimos vendidos, parece que pretenden dejar morir el euskaltegi», añade.

Ya han presentado varios escritos en el Ayuntamiento para denunciar la situación. Y lo peor es que los exámenes están a la vuelta de la esquina (son en mayo y junio). «No sabemos muy bien qué hacer, si buscarnos la vida en otro lado o qué, nos jugamos el título. Alguno ha optado por ir al AEK, «pero es volver a pagar, y a un precio más alto –unos 700 euros el curso completo–, por un servicio que ya estoy abonando en el euskaltegi. Es algo que me estoy planteando», subraya Amante.

Verónica, otra usuaria, lamenta que no se pongan recursos para que puedan aprobar. «Nos ponen deberes para hacer en casa, pero nadie nos los corrige. No sabemos si lo hacemos bien o mal», expresa. «Hay compañeros que se han apuntado también al privado, además de aquí, por la necesidad de sacar el título. Yo no estoy preparando el examen porque sé que no llego, hay mucha gente en vilo. Nos estamos quedando atrás», agrega.

Sonia López, edil de Régimen Interior «Estamos llamando a las bolsas de empleo de Gernika y en cuanto haya respuesta contrataremos a alguien de inmediato»

Por ello, piden de nuevo al Consistorio que acelere las contrataciones, se restablezcan las clases «lo antes posible» y que «se devuelva a los usuarios afectados la cuantía económica de las lecciones perdidas», añade Verónica. Los alumnos calculan que serían de media unos «diez euros al día». Y es que el curso completo tiene un coste cercano a 400 euros, pero solo se devuelve mediante subvención si se aprueba.

Al euskaltegi acuden estudiantes que quieren mejorar su nivel de euskera, trabajadores cuyas empresas les exigen el título y personas que solo buscan aprender, como Mari Carmen Aspiazu, que en febrero pasó «más de dos semanas» sin clase en el grupo B1 del turno de tarde por la misma tesitura. «Me da mucha rabia esta desidia del Ayuntamiento», criticó. Varios afectados han registrado escritos denunciando la situación, no solo en el Consistorio, también ante el Ararteko –dice que se ponen en contacto con el Gobierno municipal, pero que tampoco contesta– y a HABE –entidad que gestiona el euskaltegi, pero insiste en que el encargado de las contrataciones es el Ayuntamiento–.

«No es fácil cubrir bajas»

En el área de Régimen Interior, la edil Sonia López explica que «desde que se nos comunicó la última baja laboral, estamos gestionando las bolsas. A nivel de administración a veces no es fácil cubrir las bajas por un déficit de personas. Se está llamando a las bolsas de empleo de Gernika y en cuanto tengamos respuesta contrataremos a una persona de forma inmediata».

La «precaria» situación del euskaltegi ha sido criticada por la oposición al completo en más de una ocasión, acusando al PNV de abocar al cierre de este servicio municipal. En el último pleno, Itziar Utrera (PSE) se dirigió a los jeltzales: «Muchos pensamos que el objetivo es dejarlo morir. ¿Tienen una fecha prevista para que el servicio vuelva a su normal funcionamiento? ¿Se comprometen a mantenerlo?».

