El edificio consistorial se someterá a varias intervenciones. L. G.

Alonsotegi eleva sus Cuentas hasta los 4,7 millones de euros

El Ayuntamiento ha incrementado en un 7,88% su Presupuesto para el próximo curso, en el que llevará a cabo obras de reparación y mejora de caminos

Laura González

Laura González

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:04

El Ayuntamiento de Alonsotegi ha aprobado este jueves en una sesión extraordinaria el Presupuesto para el próximo ejercicio, que se eleva a los casi 4,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,88% con respecto al 2025, a unas Cuentas que fueron presentadas en el mes de enero. Un proyecto que ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, conformado por EH Bildu, y con la abstención de la oposición, el PNV.

Entre las partidas más relevantes destaca el aumento del 44% en inversiones reales, con una intervención para llevar a cabo obras de reparación de caminos y de mejora del firme, tras un convenio suscrito con Red Eléctrica, que asciende a unos 94.950 euros. En el próximo año también se procederá a la mejora del edificio consistorial, así como del cementerio, del hogar del jubilado y del centro social del municipio encartado.

35.000 euros volverán a destinarse a los Presupuestos participativos, y crece casi un 3% la partida de gastos de personal. En cuanto al capítulo de transferencias corrientes destaca el incremento de fondos procedentes de Udalkutxa, que suben un 7,44% respecto al pasado año, hasta alcanzar la cifra de 2,8 millones de euros.

