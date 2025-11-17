Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible» El PP afirma que la villa es el municipio de Bizkaia con mayor incremento de delitos y lamenta que el PSE tumbara su propuesta de aumentar los efectivos policiales

Diana Martínez Portugalete Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

«La situación de inseguridad ciudadana en municipios como Portugalete es ya insostenible», afirma el parlamentario vasco del PP, y exconcejal en el Ayuntamiento jarrillero, Santiago López, quien destaca que en el conjunto de Euskadi la «multirreincidencia delictiva es un problema alarmante». En ese sentido, los últimos datos de la Ertzaintza revelan que «el 64% de las detenciones hasta septiembre de este año corresponden a personas de origen extranjero. Y en el caso de robos con violencia, esa cifra se eleva al 77%. Todo ello muestra que no podemos seguir actuando con tibieza. El derecho a la seguridad de los ciudadanos debe primar», subraya.

Ante la situación, el popular recuerda que propuso enmiendas al último Presupuesto aprobado en la villa –el del pasado ejercicio– con el fin de incrementar de forma «inmediata el número de agentes de la Policía Municipal para intervenir con mayor rapidez y recuperar la tranquilidad en las calles y de los vecinos». No obstante, López lamenta que «el PSE impidiera esa medida, limitando la efectividad de las intervenciones que realizan los agentes».

Sin Presupuesto

Por otro lado, el concejal popular José Ramón Navarro critica que es «incomprensible» que no haya presentado las Cuentas de este ejercicio y que, «cuando falta solo mes y medio para terminar el año, tampoco se haya iniciado la tramitación de las Cuentas de 2026», a pesar de que el PSE goza de una mayoría absoluta. «Es necesario un cambio de gobierno», añade.