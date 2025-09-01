Abanto se rinde al marmitako este sábado

Diana Martínez Abanto Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

Al término de las vacaciones arranca el regreso al trabajo y se ultiman los preparativos para la 'vuelta al cole', pero Abanto continúa de fiesta. El barrio de Sanfuentes celebra este sábado la duodécima edición de San Keremos, organizada por la asociación de fiestas Sanjaiba, que contará con un variado programa de actividades para todos los públicos en el que no podrá faltar su tradicional concurso de marmitako.

La jornada arrancará a las 9.00 horas con el reparto de mesas y sillas para la celebración del certamen gastronómico en el campo de fútbol, cuya inscripción comenzará una hora más tarde. A las 12.00 se celebrará el tradicional Txotx, patrocinado por Distribuciones Joseba, y la festividad continuará con hinchables y espuma para los más pequeños. El mediodía irá acompañado de animación musical a cargo del grupo A casa de Troula de Rekalde.

Los participantes entregarán las cazuelas de marmitako a las 14.00 horas, ante un jurado profesional que valorará el mejor plato. Se otorgarán tres premios: txapela y 150 euros para el primer puesto; 100 euros para el segundo y 50 para el tercero. A partir de las 16.30 horas tendrá lugar el concurso de rana 'txiki' en el bar Serantes y treinta minutos después, la 'Txikifesta Sound'. Los adultos podrán demostrar su destreza en el certamen de rana a las 18.00, en la misma ubicación. Tras una actuación de Los Drakmas a las 19.00, la jornada culminará a las 21.00 con el concierto de Trío Aventura.